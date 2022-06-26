26 Июня 2022 12:00

Визиты Президента в Иран и Катар, награды журналистам – обзор за неделю

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –Насыщенной на различные события стала ушедшая неделя. Президент Казахстана Касым-Жомарт совершил рабочие визиты в Иран и Катар, в ходе которых были достигнуты важные договоренности в торгово-экономическом сотрудничестве. Немало знаковый событий на неделе произошло в стране в финансовой сфере. Широкое обсуждение вызвала информация, что в Казахстане пересматривается возраст выхода на пенсию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе визита в Иран Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств. В ходе встречи стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, а также расширению культурно-гуманитарных связей.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень.

Президент Казахстана назвал важным достигнутую договоренность по полному использованию транспортно-транзитного потенциала между двумя странами. Он полагает, что большое значение в этом вопросе приобретает транспортный коридор, соединяющий северные и южные, западные и восточные направления.

После возвращения из Ирана Президент Казахстана по личному приглашению Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики». Форум был посвящен тематике выхода стран из экономического кризиса.

Насыщенной была неделя для Главы государства и внутри страны.

Президент принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции. Посетил Центр оперативного управления, где ознакомился с деятельностью ситуационно-аналитического центра МВД, а также осмотрел стенд цифровых технологий.

Немало знаковый событий на неделе произошло в стране в финансовой сфере. Национальный банк Казахстана запустил в промышленную эксплуатацию модернизированную платформу системы мгновенных платежей для проведения мгновенных переводов и платежей между клиентами разных банков в режиме 24/7.

На неделе появилась информация что холдинг «Байтерек» ведет переговоры о покупке «Сбербанка Казахстана», который является дочерней организацией ПАО «Сбербанк России».

Внимание миллионов людей привлекла информация, что в Казахстане вопросы о снижении пенсионного возраста находятся на стадии обсуждения.

28 июня свой профессиональный праздник отмечают представители средств массовой информации Республики Казахстан. Накануне праздника были вручены премии и гранты Президента РК в области СМИ. В ходе торжественной церемонии заместитель руководителя Администрации Президента Аида Балаева поздравила лауреатов премий и обладателей грантов, творческие коллективы, получившие благодарности Главы государства.