8 Июля 2022 20:07

Визитные карточки столицы назвал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ведутся масштабные работы по созданию общественных пространств и кардинальному преображению дворов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В этом месяце построен амфитеатр в районе Дворца мира и согласия, еще один пешеходный променад на правобережье города, порядка 100 дворов и общественных пространств. Все они стали визитными карточками столицы - точками притяжения для астанчан и гостей города.

«Как вы знаете, мы приняли мастер-план «Нур-Султан - комфортный город». В текущем году будет создано еще свыше 200 общественных пространств и дворов. Ранее благоустроили еще порядка 500 локаций, которые стали магнитами притяжения. К примеру, на правом берегу мы соединили между собой первый пешеходный променад, центральный парк, городскую площадь с фонтанами, бульвар «Театральный» (от дворца «Жастар» до Музыкального театра юного зрителя), набережную. Открыли амфитеатр возле Дворца мира и согласия, по ул.Бараева благоустроили еще один пешеходный променад, открыли колизей уличного спорта, благоустроили подмостовые пространства. Все они стали магнитами притяжения - визитными карточками столицы - как для горожан, так и для гостей города», - сказал на брифинге в СЦК Алтай Кульгинов.

Также в столице благоустроены скверы в честь спасателей, учителей, медицинских работников, открыт парк в ЖМ Коктал. В общественных пространствах и дворовых территориях каждый найдет занятие по душе: расположены баскетбольные/футбольные площадки, workout-зоны, зоны для тихого отдыха, арочные качели, сцены для творческих выступлений, скейт-зоны и др.

Таким образом, в столице значительно сократилось количество пустырей, заброшенных участков и болотистых местностей. На их местах появились точки притяжения для горожан и гостей города. Работами по благоустройству охвачены все районы столицы.