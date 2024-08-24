Визит Токаева в Таджикистан, рост грузоперевозок по ТМТМ, запрет на ввоз пшеницы: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе зарубежные СМИ не раз упоминали о Казахстане в своей повестке. Мировые издания писали о госвизите Президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, увеличении производства пшеницы, росте экспорта в Китай. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане, читайте в подборке агентства Kazinform.

AzerNews: Меняющаяся траектория Центральной Азии

Центральная Азия — это динамичный регион, где взаимосвязь между сотрудничеством и конкуренцией создает инновационные партнерства и новые возможности. Подход Казахстана к Таджикистану, а также к региону в целом, отражает его более широкую стратегию «многовекторной политики», пишет AzerNews.

Этот подход представляет собой осторожное сочетание экономического взаимодействия, политической дипломатии и культурного обмена. Лидерство Астаны под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева характеризуется прагматичным, и в то же время амбициозным видением, направленным на повышение статуса Казахстана не только как региональной державы, но и как ключевого глобального игрока, пишется в статье.

— По мере того как Президент Токаев готовится к визиту в Таджикистан 22 августа 2024 года, внимание Центральной Азии и за ее пределами, сосредоточено на этом событии, которое обещает стать определяющим моментом в сложной динамике сил региона. Казахстан и Таджикистан поддерживают отношения, основанные на взаимном уважении и стратегической необходимости. Их партнерство превратилось в прочный союз, и обе страны стремятся увеличить товарооборот до $2 миллиардов, — пишет издание.

Тем не менее, это сотрудничество часто испытывается на прочность региональными вызовами, такими как управление водными ресурсами.

Визит Президента Токаева в Таджикистан может переопределить будущее обоих государств, заложив основу для новой эры сотрудничества и регионального влияния, сообщает AzerNews.

Ховар: Начался государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан

22 августа состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на площади Дворца нации, празднично украшенной в честь встречи высокопоставленного гостя, сообщает информационное агентство Таджикистана Ховар.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и пригласил его на почетный подиум. Церемония встречи продолжилась рапортом командующего Почетным караулом, исполнением государственных гимнов двух стран, прохождением глав государств перед Почетным караулом, выражением уважения высокопоставленного гостя к Государственному флагу Таджикистана, знакомством с официальными делегациями обеих сторон и завершилась торжественным маршем подразделений Почетного караула перед главами двух государств, пишет агентство.

Также в честь государственного визита Президента Республики Казахстан из пушек был дан 21 залп.

Anadolu: В Казахстане вступил в силу запрет на ввоз пшеницы в республику

Казахстан вводит запрет на ввоз пшеницы на территорию республики, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

— По статистическим данным по итогам первого полугодия текущего года импорт пшеницы составил 1,3 млн тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая, — цитирует сообщение казахстанского ведомства агентство.

В Минсельхозе указали, что благодаря принятым мерам и благоприятным погодным условиям в период вегетации ведомство прогнозирует хороший урожай зерновых, которые с учетом переходящих запасов создадут избыточное предложение на рынке зерна.

Приказ вводится в действие с 21 августа и действует до 31 декабря 2024 года, отмечает Anadolu.

World-Grain: Казахстан увеличит производство пшеницы, но остаются трудности

Согласно отчету подразделения Министерства сельского хозяйства США Foreign Agriculture Service (FAS), в Казахстане ожидается богатый урожай благодаря почти идеальным погодным условиям, что значительно улучшает прогноз на предстоящий осенний сбор урожая, пишет издание о зерновой отрасли World-Grain.

Ожидается, что производство пшеницы в 2024–2025 годах составит 15,8 млн тонн, по сравнению с 12,1 млн тонн в 2023–2024 годах. Прогноз по экспорту составляет 10,5 млн тонн, что также выше по сравнению с 8,5 млн тонн.

Также издание сообщает, что производство ячменя в 2024–2025 годах оценивается в 3,4 млн тонн, что выше по сравнению с 2,6 млн тонн в прошлом году, а экспорт прогнозируется на уровне 1,6 млн тонн по сравнению с 1,2 млн тонн.

Trend: ТМТМ содействует росту грузоперевозок Казахстана

Объем перевозок грузов морским и прибрежным транспортом в Казахстане за январь — июль 2024 года достиг 1,6 млн тонн, что в 2,1 раза больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщает азербайджанское информационное агентство Trend со ссылкой на данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Это самый высокий показатель за последние пять лет, отмечает агентство.

— Заметный рост объема грузоперевозок морским и прибрежным транспортом был обеспечен в числе прочего и за счет Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор) из Китая в Европу, в котором задействованы железнодорожный и морской транспорт, — пишет Trend.

ТАСС:Казахстан актуализировал план компенсации добычи нефти в рамках ОПЕК+

Власти Казахстана актуализировали план компенсации добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и направили его в секретариат объединения, сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики РК.

— Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами — участниками ОПЕК+. Казахстан актуализировал план компенсации, включая перепроизводство в июле, и направил в секретариат ОПЕК, — говорится в тексте сообщения.

В ведомстве также отметили, что Астана приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации, пишет агентство.

Trend: Казахстан увеличивает экспорт в Китай

Объем товарооборота между Казахстаном и Китаем составил $14,1 миллиарда в период с января по июнь 2024 года, увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ($13,6 миллиарда), сообщает агентство Trend со ссылкой на данные Бюро национальной статистики РК.

При этом экспорт в Китай за указанный период составил $7,32 миллиарда, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($6,3 миллиарда). Кроме того, импорт из Китая с января по июнь 2024 года снизился на 7,2% и составил $6,8 миллиарда, пишет азербайджанское агентство.

Daryo: Казахстан становится крупным рынком для египетской свежей земляники садовой

Египет сейчас лидирует в экспорте свежей земляники садовой в Казахстан, сообщает узбекское интернет-издание Daryo со ссылкой на данные EastFruit.

В маркетинговом году 2022/23 (июль–июнь) Египет занял третье место среди поставщиков свежей земляники садовой в Казахстан, экспортировав в общей сложности 280 тонн. Это значительно больше по сравнению с предыдущими четырьмя маркетинговыми годами, когда ежегодный экспорт варьировался от 5 до 23 тонн, отмечает Евгений Кузин, аналитик плодоовощного рынка.

Ссылаясь на данные EastFruit, Daryo сообщает, что к концу маркетингового года 2023/24 Египет укрепил свои позиции в качестве ведущего экспортера, с объемом поставок в почти 1 400 тонн. Доля Египта в общем объеме импорта свежей земляники садовой в Казахстан превысила 55%.

Хотя ЕС, Ближний Восток и Россия остаются основными импортерами египетских фруктов и овощей, Египет активно стремится расширить свое присутствие на альтернативных рынках, пишет издание.