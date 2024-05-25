Визит Токаева в Сингапур, развитие морских портов, вакцина от ВПЧ: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе Казахстан часто упоминается на страницах зарубежной прессы. Мировые медиа следили за государственным визитом Президента Касым-Жомарта Токаева в Сингапур. Редакции зарубежных изданий также писали о строительстве контейнерного хаба в порту Актау, первой прививки от ВПЧ и помощи пострадавшим от паводков. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане, читайте в подборке агентства Kazinform.

Anadolu: Казахстан готов обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Астаны обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов, пишет турецкое СМИ Anadolu. Об этом он заявил, выступая на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме.

- С учетом того, что мировой спрос на редкие металлы к 2040 году вырастет в четыре раза, Казахстан, располагающий примерно 5000 неразведанными месторождениями, может стать надежным партнером для совместного развития данного потенциала. Мы возлагаем большие надежды на долгосрочное сотрудничество с компанией Indorama, которая заинтересована в разведке медных и фосфатных месторождений в Казахстане, – цитирует издание выступление Главы государства.

Президент Казахстана призвал сингапурские компании к расширению партнерства в производстве экологически чистой энергии, передаче технологий и опыта. Кроме того, Токаев привел в пример партнерство между национальной компанией «КТЖ» и сингапурской компанией PSA International, нацеленное на расширение потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

- Данный маршрут способен кардинально изменить уровень евразийского сотрудничества. Это самый короткий и устойчивый маршрут из Центральной и Восточной Азии в Европу. Считаем, что сингапурские компании и финансовые институты могут извлечь значительную выгоду, изучив возможности для бизнеса и инвестиций в этой области. Я также приветствую приватизацию нашей авиакомпании Qazaq Air вьетнамской компанией SOVICO Group, это позволит активизировать авиасообщение между Казахстаном и странами АСЕАН, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

- Казахстан, следуя примеру Сингапура, стремится стать ведущим технологическим и IT-хабом на Евразийском континенте, - цитирует Токаева турецкое агентство.

В статье отмечено, что по завершению форума состоялась церемония подписания коммерческих документов. В их числе: соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «Казпочта» и SingPost, декларация о запуске цифрового коридора между АО KTZ Express и Global DTC, а также Меморандум о дальнейшем сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы», PSA KZ Pte Ltd, KPMC Ltd и G-trans Service.

The Straits Times: Казахстан и Сингапур подписали соглашения по 6 направлениям сотрудничества в ходе государственного визита Президента Казахстана

Казахстан и Сингапур договорились сотрудничать в шести областях – экономическая интеграция, безопасность, стандарты предпринимательства, защита прав интеллектуальной собственности, высшее образование и разрешение юридических споров. Об этом сообщает сингапурское медиа The Straits Times.

Меморандумы о взаимопонимании были подписаны официальными лицами, представляющими две страны во время двухдневного государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сингапур.

Отмечается, что Токаев впервые прибыл в республику с официальным визитом в качестве Главы государства. Однако он хорошо знаком с Сингапуром, так как служил здесь молодым дипломатом в 1970-х годах и посещал Сингапур в качестве министра иностранных дел Казахстана в 2004 году, а также будучи председателем Сената в 2016 году.

В своем выступлении президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам заявил, что у двух стран есть потенциал сделать больше. Как пишет издание, он сообщил о планах казахстанского авиаперевозчика Air Astana по запуску прямых рейсов в Сингапур.

Касым-Жомарт Токаев также сказал, что он черпает вдохновение из истории государственного строительства Сингапура, работая над построением «Справедливого Казахстана».

Сингапурское СМИ отмечает, что двусторонняя торговля товарами между странами выросла на 46,3 процента в годовом исчислении до $603,1 млн в 2023 году, а взаимная торговля услугами выросла на 172,9 процента в годовом исчислении до $67,4 млн в 2022 году.

Report: Казахстан планирует увеличить пропускную способность портов Актау и Курык на 50%

Казахстан планирует к 2028 году увеличить пропускную способность портов Актау и Курык на 50%, передает азербайджанское агентство Report со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

- Принят комплексный план развития морской инфраструктуры на 2024-2028 годы. Согласно плану, предусмотрено создание крупного морского транспортно-логистического кластера на базе портов Актау и Курык. Реализация данной работы позволит нарастить контейнерные мощности, развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок, а также снизить административные барьеры, - пишет издание.

Так, уже в текущем году начнутся работы по дноуглублению акватории порта Курык и строительству контейнерного хаба в порту Актау.

- Основная доля проектов будет реализована за счет частных инвестиций, в том числе запланированных в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. К 2028 году планируется увеличить пропускную способность портов на 50%. Также в 3 раза увеличится пропуск контейнеров, - отмечается в сообщении.

Сегодня общая пропускная способность морских портов Актау и Курык составляет 21 млн тонн.

Daryo: Правительство Казахстана выделило более $20 млн на закупку вакцины против вируса папилломы человека

Правительство Казахстана выделило из государственного резерва средства на закупку вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает узбекское СМИ Daryo.

- Средства в размере свыше 9,7 млрд тенге будут перечислены бюджетам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов для приобретения более 351 тысячи доз вакцины, - цитирует медиа заявление правительства Казахстана.

В Казахстане рак шейки матки занимает второе место по распространенности среди других видов рака у женщин всех возрастов. Он вызван вирусом папилломы человека (ВПЧ) и составляет до13,1% всех случаев онкологии. Каждый год от него умирает около 300 тысяч женщин.

Сегодня вакцинация признана единственным эффективным методом профилактики ВПЧ и связанного с ним раком. В соответствии с календарем прививок страны и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, девочкам в возрасте 11 лет будет проводиться бесплатная двукратная вакцинация против ВПЧ с интервалом в шесть месяцев.

В Казахстане будет применяться четырехвалентная вакцина, защищающая от наиболее онкогенных типов ВПЧ (6, 11, 16, 18), сообщается в статье.

ТАСС: В Казахстане более 350 пострадавших от паводков семей получили новое жилье

Правительство Казахстана предоставило новые дома и квартиры 356 семьям, жилье которых разрушили масштабные паводки, сообщает агентство ТАСС.

В пострадавших регионах страны ущерб был оценен на 8 863 объектах. Новые дома и квартиры получили 356 семей, также начато строительство 1 472 домов.

- Более 5,2 млрд тенге выделено на проведение ремонтных работ в 1 389 домах, - говорится в сообщении.

Агентство пишет, что по данным Правительства РК, единовременную выплату в размере 100 месячных расчетных показателей (369 200 тенге, или $839) уже получили 29 625 семей. Выплаты полностью завершены в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Улытауской областях. Объем государственной помощи за павший скот достиг 1,6 млрд тенге (более $3,6 млн).