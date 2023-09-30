Визит Токаева в Германию, поставки нефти, новые авиарейсы: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о готовности Казахстана увеличить поставки нефти в Германию, перспективах страны стать региональным центром по поставщикам продовольствия и возможном первом визите президента США. Что еще писали мировые средства массовой информации о Казахстане, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Reuters: Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию, заявил Президент

Reuters сообщил о том, что Казахстан готов увеличить поставки нефти в Германию. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 сентября после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Токаев сказал, что в этом году Казахстан отгрузил 500 000 метрических тонн сырой нефти на немецкий нефтеперерабатывающий завод в Шведте по российскому трубопроводу «Дружба». Продажи начались после того, как Берлин решил прекратить закупать российскую нефть.

— По просьбе наших немецких друзей я подтвердил готовность нашей страны увеличить поставки нефти и сделать их долгосрочными, — цитирует Касым-Жомарта Токаева Reuters.

В свою очередь, как пишет издание, канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность партнерства с Казахстаном, а также согласился с лидером Казахстана в том, что необходимо быстрее расширять транспортные маршруты.

— Мы также рассматриваем Казахстан как партнера, когда речь заходит о важнейших сырьевых ресурсах для формирования энергетического перехода. И мы согласны с тем, что необходимые транспортные маршруты должны быть расширены быстрее, — подчеркнул канцлер Германии.

Modern diplomacy: Новые горизонты для экономики Казахстана

Один из ведущих европейских журналов Modern diplomacy опубликовал статью-мнение главного исполнительного директора Фонда «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова о Послании Президента народу Казахстана от 1 сентября 2023 года.

— 1 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием, в котором обозначил приоритетные направления развития страны. Замечания Президента, в первую очередь касающиеся экономической траектории Казахстана, оказывают значительное влияние на деятельность и инициативы государственных органов, включая компании квазигосударственного сектора, такие как «Самрук-Казына», Фонд национального благосостояния Казахстана, которому принадлежит несколько крупных компаний в стране, — цитирует Нурлана Жакупова Modern diplomacy.

Он также написал о важности переосмысления тарифной политики с введением адекватных рыночных тарифов для субъектов естественных монополий, фокусе на добычу, развития транспортной и логистической отрасли и перезагрузки энергетической политики на ближайшие пять лет, сообщает издание.

Caspian news: Казахстан готов стать региональным центром поставок продовольствия: Президент

Информационное агентство Caspian news опубликовал статью о том, что Казахстан готов выступать в качестве регионального центра поставок продовольствия в целях повышения глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября текущего года.

В своем выступлении Президент Казахстана сказал, что страна располагает необходимыми ресурсами, инфраструктурой и логистикой для этой цели.

— Моя страна, как седьмой по величине производитель зерна в мире, является житницей Центральной Азии. Мы полны решимости использовать этот сельскохозяйственный потенциал для борьбы с глобальной нехваткой продовольствия, — цитирует Касым-Жомарта Токаева Caspian news.

В статье отмечается, что Казахстан является крупнейшим производителем зерна в Центральной Азии, имея возможность экспортировать примерно половину своего годового производства зерна. Пшеница является крупнейшей культурой страны по посевным площадям, на ее долю приходится 80% производства зерна, но она также производит ячмень, хлопок, семена подсолнечника и рис. Казахстан лидирует по экспорту муки, в основном поставляемой в другие страны Центральной Азии и Афганистан.

Trend.az: Президент Джо Байден может посетить Казахстан

Азербайджанское агентство Trend.az сообщает о том, что Президент США Джо Байден может посетить Казахстан с визитом. Об этом заявил посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм на пресс-конференции.

По данным агентства, посол не располагает точной информацией о намерениях Джо Байдена относительно посещения Казахстана, но такая возможность существует.

— Я хочу сказать, что такая возможность есть. Существует большой интерес к Казахстану и Центральной Азии со стороны высшего руководства США, так что это возможно, — цитирует Дэниела Розенблюма Trend.az.

Как отмечает агентство, за весь период независимости Казахстан не посещали американские лидеры.

Напомним, Президент США Джо Байден и президенты пяти стран Центральной Азии провели саммит «С5+1» в Нью-Йорке 20 сентября.

The Jerusalem Post: Объединение средних держав проложило бы путь к прогрессу — мнение

The Jerusalem Post опубликовал статью со ссылкой на выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

— Утверждая, что Совет испытывал трудности в своих попытках разрешить глобальные проблемы и конфликты, Токаев заявил, что СБ ООН должен стать более представительным, чтобы другие страны, включая Казахстан, могли играть большую роль в поддержании мира и безопасности, — цитирует Касым-Жомарта Токаева The Jerusalem Post.

По мнению автора статьи Майкла Росси, выступление Токаева в ООН подчеркнуло необходимость включения «средних держав» в процесс принятия глобальных решений.

— Значение средних держав в международной политике часто недооценивается, однако их роль имеет решающее значение в создании сбалансированной и эффективной структуры глобального управления. Средние державы обладают уникальной способностью выступать в качестве посредников, фасилитаторов и даже новаторов на мировой арене, — отмечает автор.

Travel News Asia (TNA): IndiGo запускает рейсы между Дели и Алматы

Туристический портал региона Азиатско-Тихоокеанских стран Travel News Asia (TNA) сообщил о том, что индийская авиакомпания-лоукостер IndiGo запустила рейсы между Дели и Алматы. Компания выполняет рейсы по этому маршруту трижды в неделю, вылетая из Дели по вторникам, четвергам и субботам, а из Алматы — по средам, пятницам и воскресеньям.

— Рейс 6E 1801 по расписанию вылетает из Дели в вышеупомянутые дни в 20:50 и прибывает в прекрасный город Алматы в 01:05 следующего дня. Обратный рейс 6E 1802 должен вылететь из Алматы в 02:05 и прибыть обратно в Дели в 05:10, — говорится в статье.

Алматы является 32-м международным пунктом назначения IndiGo и 111-м пунктом назначения в ее сети.