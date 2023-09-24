Визит Президента в США, победы в спорте, смерть школьника - обзор недели в РК

Прошедшая неделя в Казахстане была насыщена событиями, включая как радостные, так и трагические моменты. Президент Касым-Жомарт Токаев принимал участие в масштабных съездах глав государств, страна также отметила исторические успехи в спорте. О том, какие еще заметные и громкие события произошли за эту неделю, читайте в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

На этой неделе состоялся важный рабочий визит Президента РК Касым-Жомарт Токаева в Нью-Йорк, во время которого Глава государства принял участие в нескольких масштабных мероприятиях.

78-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Президент выступил в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках мероприятия Глава государства Касым-Жомарт Токаев не только участвовал в дебатах, но и осуществил ряд встреч с президентами Венгрии, Словении, Ирана, Финляндии, Эстонии, Румынии, Черногории, Португалии, Монголии, Кении, Республики Корея. Также Глава Казахстана провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности.

Саммит глав государств ЦА и США

Кроме того, в рамках рабочего визита Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки. В повестке дня были вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности.

В ходе своего выступления, Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность недавними актами глубокого неуважения к священным книгам.

- Мы приветствуем «Новую повестку дня для мира» Генерального секретаря. Этот стратегический документ должен противостоять вакууму доверия и растущей враждебности в мире. На предстоящем в следующем году Саммите будущего Казахстан будет играть конструктивную и поддерживающую роль в принятии Пакта будущего. Но поиск мира – это не только запрет оружия или подписание деклараций. Ключевую роль в формировании культуры мира играет межрелигиозный и межконфессиональный диалог. Поэтому мы обеспокоены недавними актами глубокого неуважения к священным книгам. Подобные варварские действия в отношении ислама или любой другой религии не могут быть восприняты как выражение свободы слова и демократии. Все священные книги, включая Коран, заслуживают правовой защиты от вандализма, - сказал Глава государства.

Проблемы уборочной кампании

19 сентября на заседании Правительства Премьер-Министр Алихан Смаилов заявил, что этот год стал непростым для аграриев. Летняя засуха сменилась осенними проливными дождями. Это сказалось на урожайности и темпах уборки.

По состоянию на 19 сентября, всего по республике убрали 6,9 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 40%. В связи с чем, Премьер-Министр дал ряд поручений министрам по уборочной кампании.

Так, министерствам энергетики и сельского хозяйства поручено обеспечить выделение дополнительного объема дизельного топлива для сушки зерна по удешевленной цене 250 тенге за литр. Также будут выделены средств из резерва Правительства на возмещение ущерба фермерам Жамбылской области.



Нацфонд - детям

20 сентября депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан».

На пленарном заседании Мажилиса было отмечено, что на специальные накопительные счета детей до достижения 18 лет будут отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда. На эти средства в будущем дети смогут улучшить жилищные условия или получить образование. При этом покупка жилья или улучшение условий проживания допустимы только на территории Казахстана, а оплатить учебу разрешается и в зарубежном учебном заведении.

После чего, депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев прокомментировал ситуацию с выплатами из Нацфонда детям, в случае если ребенок умрет до 18 лет. По его словам, если ребенок по каким-то причинам ушел из жизни, то официально выплаты получает наследник по закону. Также депутат отметил, что выплаты детям из Нацфонда нельзя будет потратить на лечение.

Спортивные достижения

Минувшая неделя началась с исторической победы в спорте: на чемпионате мира борец вольного стиля из Казахстана Ризабек Айтмухан одержал победу в схватке с азербайджанским спортсменом Османом Нурмагомедовым со счетом 4:2. Ранее ни один отечественный борец вольного стиля не становился чемпионом мира. Таким образом, Айтмухан принес команде олимпийскую лицензию на участие в ОИ-2024. Нового чемпиона мира с исторической победой поздравил и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

18 сентября казахстанская хоккейная команда «Барыс» с крупным счетом обыграла российский клуб «Нефтехимик».

Министр туризма и спорта РК Ермек Макжипаев посетил этот матч Континентальной хоккейной лиги и отметил, что после неудачного начала сезона команде было очень важно одержать вторую победу кряду, но с этой задачей казахстанский коллектив справился на отлично — 8:0 в пользу хозяев льда.

Громкое дело

На прошлой неделе врача и медбрата реанимационного отделения Талгарской центральной районной больницы жестоко избили сыновья умершего пациента, видео инцидента опубликовали в соцсетях. Медицинский персонал отделения в экстренном порядке оказал медпомощь пострадавшим. Врач анестезиолог-реаниматолог отделения находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали закрытую черепно-мозговая травму, ушиб головного мозга, множественные гематомы и ссадины. У медицинского брата - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом костей носа со смещением. После чего, депутат Мажилиса Парламента Гульдара Нурумова подняла проблему нападения на врачей и попросила по всей строгости наказать

напавших в Талгарской больнице.

Смерть подростка в Астане

20 сентября во дворе одного из многоэтажных домов Астаны был обнаружен труп подростка. Полиция расследует дело по статье «Доведение до самоубийства». В столичном управлении образования выразили соболезнования семье погибшего.



Кроме того, на минувшей неделе был вынесен приговор захватчику Kaspi Bank в Астане. Алихана Мурадова приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.



