Визит Президента в Саудовскую Аравию, итоги работы Мажилиса, развитие туризма в Казахстане – обзор недели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя середины лета 2023 года была по-настоящему жаркой в Казахстане. Рекордные показатели плюсовой температуры воздуха и почвы, борьба с пожарами, природные катаклизмы не нарушили мирный ритм жизни казахстанцев, многие из которых отправились в летние отпуска. О важных политических и социально-экономических событиях в нашей стране с 17 по 23 июля 2023 года – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».
Президент
18-19 июля Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетил Королевство Саудовская Аравия (КСА) и принял участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива».
Программа визита Президента Казахстана в Касым-Жомарта Токаева в КСА началась с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине. Здесь Глава государства совершил зиярат к могиле Пророка Мухаммеда. В знак особого уважения к лидеру Казахстана для его посещения было открыто место, где захоронен Пророк.
По прибытии в город Джидду Касым Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Кувейта в Джидде, и обменялся мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
На Саммите Президент Казахстана выступил с большой речью. В своем выступлении Касым Жомарт Токаев отметил, что страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, экономическим и инвестиционным потенциалом, являются важнейшими партнерами по многим ключевым направлениям.
В частности, Глава государства сообщил, что Казахстан готов увеличить экспорт в арабские страны по 100 товарным позициям на сумму около $400 млн и планирует увеличить грузопоток через Транскаспийский международный транспортный маршрут.
Также наша страна заинтересована в увеличении объемов экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны, так как Казахстан входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки.
Говоря о необходимости развития межрегионального туризма, Касым Жомарт Токаев подчеркнул, что на сегодняшний день Казахстан ввел безвизовый режим для всех стран Совета сотрудничества арабских государств, наладил прямое воздушное сообщение со столицами и готов развивать взаимное продвижение туристского продукта в культурно-познавательной, экологической, спортивной, оздоровительной и деловой сферах.
По итогам первого Саммита «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» было принято Совместное заявление.
Более детально об инициативах Главы нашего государства на Саммите в Джидде можно прочесть в итоговом материале службы выпуска МИА «Казинформ».
В завершение рабочего визита в КСА Президент Казахстана встретился с наследным принцем, Премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдельазизом Аль Саудом и поблагодарил его за приглашение принять участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» и оказанное гостеприимство.
Наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд отметил, что Казахстан является надежным и важным партнером Саудовской Аравии в регионе Центральной Азии.
21 июля 2023 Президент принял председателя Мажилиса Парламента Казахстана Ерлана Кошанова.
Спикер нижней палаты Парламента рассказал об итогах работы I сессии VIII созыва, изменениях формата работы Мажилиса по итогам конституционной реформы. В работе у мажилисменов, которые представляют 6 партийных фракций, а также депутатов-одномандатников, находилось 82 законопроекта, 20 из которых были инициированы депутатами.
В ходе прошедшей сессии впервые был заслушан отчет Высшей аудиторской палаты по управлению в сфере теплоснабжения, где был выявлен комплекс проблем отрасли.
Правительство
Среди важных вопросов, которые были рассмотрены с участием членов Правительства РК на заседании Комиссии по демонополизации экономики - возврат в государственную собственность некоторых активов в сфере высшего образования, ранее переданных в частную собственность.
Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам провести проверку соответствующих документов и договоров и дать правовую оценку законности их заключения.
Работникам природоохранных служб РК повысили зарплаты. С 1 июля текущего года работники природоохранных служб Казахстана получат 100% надбавку к должностному окладу. Соответствующее постановление принято Правительством РК в рамках исполнения поручения Главы государства по улучшению условий их труда.
Правительством Казахстана принимаются оперативные меры для обеспечения надежной и безаварийной работы Мангистауского атомного энергетического комплекса (МАЭК). Средства в сумме порядка 4,9 млрд тенге выделены из резерва Правительства РК для проведения ремонтных работ на МАЭК по запросу акимата Мангистауской области. Соответствующее постановление принято Правительством РК.
Актуальные вопросы разработки нефтегазового месторождения Кашаган обсудили Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и управляющий директор North Caspian Operating Company N.V. Оливье Лазар, а также руководители компаний-участников Северо-Каспийского проекта.
Сотрудникам ЦОНов повысили заработную плату на 50% При поддержке Правительства и Министерства цифрового развития с 1 июля на 50% поднимается заработная плата сотрудников региональных филиалов госкорпорации «Правительство для граждан».
Также с июля текущего года в Доме министерств (16 подъезд) в Астане начал работу Центр приема граждан, который призван стать единой фронт-линией центральных госорганов по работе с населением. На базе Центра посетители смогут в комфортных условиях подать обращения в любой госорган, а также получить консультации представителей различных ведомств, медиаторов и юридических специалистов по аналогии с ЦОНом.
Вопросы подготовки к предстоящему отопительному периоду также были на повестке дня Правительства РК. Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел селекторное совещание с участием акимов областей, городов Астаны, Алматы и Шымкент и поручил акимам регионов обеспечить завершение ремонта до отопительного периода.
Развитие туризма в Казахстане
В настоящее время вопрос развития туристской инфраструктуры внутри страны стал особенно актуальным. Как стало известно, реализуются 83 новых инфраструктурных проекта.
С учетом возрастающей популярности к пляжному отдыху, одними из значимых проектов также являются берегоукрепительные работы на побережье озера Алаколь в области Абай и благоустройство набережной залива Бертыс в городе Балхаш. При наличии соответствующего финансирования, реализация данных проектов планируется в ближайшее время.
В прошлом году были завершены 28 проектов. Среди них особо важными являются строительство инженерных коммуникаций в Балхашской курортной зоне и строительство автомобильной дороги до теплого пляжа города Актау. Важным событием был запуск аэропортов в Ушарале и Урджаре, что расширило возможности воздушных перевозок.
Своим мнением перспектив Казахстана в сфере туризма поделился руководитель Департамента въездного туризма крупного международного туроператора Каан Челик. По его мнению, у Казахстана есть все ресурсы для того, что бы стать конкурентной страной на карте популярных туристических стран. Один из самых больших плюсов Казахстана – в одной стране сосредоточены и величественные горы, и зыбучие барханы, восхитительные каньоны, и невероятные по своей красоте озера. «Историческое наследие Казахстана может очень сильно повлиять на выбор туриста. В Казахстане есть более 25 тысяч памятников историко-культурного наследия, 10 из них входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а 12 463 объекта имеют статус памятника истории и культуры. Немаловажную роль играет и уровень сервиса и гостеприимства», - считает он.
«Сюрпризы» погоды
В течение минувшей недели в Казахстане сохранялась неустойчивая погода с сильными дождями, грозами, градом и жарой свыше 40°С. В итоге почти во всех регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Алматинцев призвали воздержаться от прогулок из-за сильной жары. В Алматинской области из-за дождя произошел сильный сход селевого потока, в результате чего были подтоплены дворовые территории, перелив воды через трассу, был поврежден участок газопровода. Незамедлительно на место были направлены силы и средства ДЧС, а также местных исполнительных органов Жамбылского района в количестве 30 человек и 2 единицы техники. Жертв и пострадавших нет.
А в Астане прошел сильный ливень с крупным градом, который на короткое время задержал движение на улицах.
Ураган в Карагандинской области сорвал крыши казармы, общежития, школы и домов. От природной стихии пострадал 65-летний мужчина. Он был в салоне рейсового автобуса, следовавшего по трассе «Караганда-Астана». Пассажирский транспорт перевернулся из-за сильного бокового ветра.