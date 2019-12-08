Визит Президента в Германию, сюрпризы погоды и громкое дело «Олимпа» - обзор недели

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя началась с праздника- Дня Первого Президента. На этой же неделе проходил визит Касым-Жомарта Токаева в Германию, широко освещаемый как в нашей стране, так и во всем мире. Ежедневно казахстанцы следили за новостными лентами, сообщавшими о погодных условиях – закрытии дорог, попавших в заторы машинах, ДТП, которых стало больше. В Атырауской области пришлось спасать целую юношескую сборную команду Азербайджана, чей автобус сломался на трассе. Обсуждение вызвала и информация о том, кто из первых руководителей и за что будет вынужден покинуть свой пост, если его прямой подчиненный будет признан судом коррупционером, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Германию принял участие в 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, в ходе которого объявил об эксклюзивных условиях для немецкого бизнеса. Касым-Жомарт Токаев подробно информировал германский бизнес о работе Правительства нашей страны по улучшению инвестиционного климата и развитию человеческого капитала, а также о стремительном росте нашей экономики.

В ходе визита в Германию Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Всю ушедшую неделю новостные ленты в режиме реального времени выдавали сообщения о постоянно меняющихся погодных условиях. Закрытии дорог, отмене занятий в школах, попавших в беду автобусах и машинах. Холода добрались и до Запада страны - Атырауской области. И первый мороз с метелью чуть не стоил жизни 10 рыбакам, которые отправились в Каспийское море на мотоциклах, чтобы вывезти на сушу лодки. Тонкий лед не выдержал и мотоциклы вместе с лодками ушли под воду.

Читательский интерес вызвало заявление председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева. Объяснившего правила привлечения к ответственности руководителей госорганов за коррупционные правонарушения подчиненных.

«Друзья, как вам известно, 26 ноября Глава государства подписал пакет новых поправок в антикоррупционное законодательство. Одной из самых обсуждаемых новелл стало введение института отставки политических служащих за коррупционные правонарушения подчиненных. Поэтому хотел бы разъяснить некоторые важные детали», - написал Алик Шпекбаев на своей странице в Facebook.

Практически все области затронуло сообщение ДКНБ РК. Совместно с органами прокуратуры инициировавшего проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп». 29 ноября 2019 года Специализированным межрайонным административным судом города Алматы было приостановлено действие лицензии сроком на 6 месяцев, выданной ТОО «Only bet» и ТОО «Alpha bet» с торговой маркой БК «Олимп».

С не меньшим интересом было встречено и заявление вице-министра энергетики РК Асета Магауова, рассказавшего, как регулируются цены на топливо. Также представителя Минэнерго спросили, кто несет ответственность за рост цен на бензин.

Настоящий энергетический коллапс пережила на прошлой неделе Атырауская область. Где из-за поломки котла на ТЭЦ встала турбина, а следом прекратилась подача энергии и из соседней Мангистауской области. Подача энергии через три дня была возобновлена, но на этом беды атыраусцев не закончились. В пятницу энергетики предупредили о веерном отключении электричества на целую неделю. «По 11 декабря 2019 года возможны отключения электроэнергии от питающих центров. Отключения электроэнергии связаны с выводом в ремонт энергоблока №2 на МАЭК Мангистауской области в этот период. Вывод в ремонт энергоблока на МАЭК Мангистауской области приведет к недопоставке энергии в Атыраускую область», - сообщили в пресс-службе энергетической компании.

4 декабря в Атланте (США) стартовал открытый чемпионат США по плаванию. В турнире принимает участие казахстанский пловец Дмитрий Баландин. В рамках соревнования, казахстанец финишировал первым на дистанции 100 метров брассом.