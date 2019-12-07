Визит Президента в Германию придаст новый импульс развитию двусторонних экономических отношений - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Визит Главы государства в Германию придаст новый импульс развитию двусторонних отношений, в том числе и в экономической сфере. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заявила главный проектный менеджер представительства Германской экономики в Центральной Азии Асель Турысбекова.

«В рамках этого визита в первую очередь мы еще раз напомнили, что мы являемся и будем впредь одним из самых важных партнеров для немецкого бизнеса», - сказала Асель Турысбекова.

Вместе с тем эксперт добавила, что Германия принесла в Казахстан много иновационных технологических идей.

«Не стоит забывать, что Германия как страна принесла в Казахстан очень много иновационных технологических идей, которые активно используются. Только в одной Караганде существует более трех заводов. Благодаря новым технологиям мы можем использовать качественные вещи. В Казахстане существует более 200 немецких компаний, которые работают более 15 лет на нашем рынке и, я думаю, этот визит напомнит Германии о том, что есть немецкий бизнес, который активно работает в нашей стране, но также мы открыты и для другого немецкого бизнеса. Особенно популярными в последние два года являются проекты по возобновляемым источникам энергии. Безусловно, визит Главы государства в Германию придаст новый импульс развитию двусторонних отношений, в том числе в экономической сфере», - добавила Асель Турысбекова.