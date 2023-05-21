Визит Президента РК в Китай, награды казахским боксерам, новшества госслужбы, поддержка сельских школ – обзор недели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Обзор событий недели в Казахстане начнем с важной политической новости – итогов государственного визита Президента Казахстана в Китайскую Народную Республику (КНР).

Казахстан-Китай: «золотое» 30-летие сотрудничества продолжается

17 мая 2023 года Касым Жомарт Токаев по приглашению Китайской Народной Республики (КНР) прибыл в город Сиань. Главу государства с большими почестями встретил Председатель КНР Си Цзиньпин.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры по вопросам дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, углубления культурно-гуманитарных связей.

Президент Казахстана выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост Председателя Китая. «Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем», – сказал Глава государства.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Председатель КНР поздравил Касым Жомарта Токаева с 70-летним юбилеем. «В этот день Вы совершаете свой государственный визит в Китай, что отражает высокий уровень нашего двустороннего сотрудничества и вновь подтверждает Ваши тесные связи с Китаем», - сказал Си Цзиньпин.

Казахстан и Китай придерживаются идентичных позиций по основным международным вопросам, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Нарастает и укрепляется двустороннее сотрудничество по многим направлениям. К примеру, по итогам прошлого, 2022 года, объем взаимной торговли между Казахстаном и Китаем достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов.

В рамках государственного визита Президента РК в КНР был подписан ряд документов, первым из которых стало совместное заявление глав государств Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.

Также между регионами Казахстана и Китая были подписаны соглашения об установлении побратимских связей между городами Шымкент Республики Казахстан и Сиань Китайской Народной Республики, а также между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики.

Фото: t.me/aqorda_resmi

По информации пресс-службы Акорды, в день юбилея Президенту Казахстана позвонили главы государств. В этот праздничный день на имя Главы государства поступили многочисленные поздравления от лидеров стран, руководителей международных организаций, дипломатических миссий и деловых кругов, казахстанцев и граждан других государств.

Более подробно об итогах первого дня государственного визита Касым Жомарта Токаева в Китай можно прочитать в материале корреспондента МИА «Казинформ».

На второй день визита Президент РК принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе. «Несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться»,- отметил он.

Фото: akorda.kz

Стало известно, что в Казахстане запустят мелкоузловую сборку китайских автомобилей, Глава государства обратил внимание китайских инвесторов на возможности выхода на крупные рынки Западной Евразии через территорию Казахстана, принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань, открыл Национальный павильон Казахстана на электронной площадке JD com, провел ряд встреч с руководителями крупных компаний Китая.

По итогам государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов.

Фото: akorda.kz

После казахско-китайских переговоров на высшем уровне Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на инвестиционном форуме отметил, что «в целом, можно с уверенностью сказать, что мой государственный визит в Китай стал успешным. Достигнутые договоренности придадут мощный импульс тесному сотрудничеству двух стран. Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении многосторонних связей с Китаем. Мы приложим все усилия для достижения этой цели».

Обширная рабочая программа Президента Казахстана включала также десятки встреч с бизнесменами и руководителями ведущих предприятий Китая.

Более детально о втором дне пребывания Президента Казахстана в Китае рассказала аналитическая служба МИА «Казинформ».

Фото: t.me/aqorda_resmi

Около трех десятков материалов подготовили редакторы выпуска «МИА «Казинформ» за два дня пребывания Президента Казахстана в Китае. А собкоры агентства в КНР представили фоторепортаж о том, как работает пресс-центр Саммита «Центральная Азия - Китай».

Накануне вечером в Сиане состоялась официальная церемония встреча глав государств – участников саммита «Центральная Азия – Китай», после которой высокие гости увидели театрализованное представление.

Фото: akorda.kz

Для лидеров стран Центральной Азии и Си Цзиньпина выступил всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, который исполнил две песни на китайском и казахском языках.

Позже Димаш опубликовал на своей странице в соцсетях фото и видео встречи с Президентом Касым Жомартом Токаевым.

Саммит «Центральная Азия -Китай»

В третий день своего визита Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «Центральная Азия – Китай». К слову, инициатива создания формата «Центральная Азия - Китай» принадлежит китайской стороне.

В своем выступлении Президент Казахстана сообщил, что Казахстан и Китай договорились увеличить объем взаимной торговли до $40 млрд. Он также отметил, что за последние годы внутрирегиональные экономические связи стран Центральной Азии вышли на качественно новый уровень.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым Жомарт Токакев на саммите выступил с большими инициативами: пригласил китайские компании к созданию автомобильных кластеров на территории Казахстана, предложил учредить совместный продовольственный хаб на базе Международного центра торговли «Хоргос», создать реестр туроператоров «Шелкового пути».

Президент Казахстана отметил, что наша страна поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Стало известно, что следующий саммит «Центральная Азия – Китай» пройдет в Казахстане в 2025 году. Касым- Жомарт подчеркнул, что первый саммит «Центральная Азия – Китай» является очень важным историческим событием и поблагодарил Председателя КНР Си Цзиньпина за прекрасную организацию мероприятия и традиционное гостеприимство.

В конце рабочей недели корреспондент МИА «Казинформ» еще раз напомнил о главных итогах трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай.

Алматы: форум «Европейский Союз – Центральная Азия»

Между тем в южной столице Казахстана – Алматы состоялся второй Экономический форум «Европейский Союз – Центральная Азия», в котором принял участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

На форум прибыли высокие гости - премьер-министры и представители Правительств Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, руководители Еврокомиссии, госорганов европейских стран и международных финансовых организаций, представители деловых кругов.

Фото: primeminister.kz

Глава Правительства Казахстана также провел ряд двусторонних встреч. На переговорах с председателем Кабинета министров – руководителем Администрации Президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым было отмечено, что по итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился на 7,5% и превысил $1,1 млрд, принимаются меры увеличения взаимной торговли до $2 млрд в ближайшее время.

Во время встречи с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и вице-президентом Европейского инвестиционного банка Терезой Червинской Премьер-Министр РК обсудил вопросы реализации крупных инвестиционных проектов в РК по реконструкции автодорог, модернизации канализационно-очистных сооружений и энергомощностей.

Фото: primeminister.kz

В ходе второго экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия» Алихан Смаилов рассказал об участии Казахстана в развитии Транскаспийского маршрута. Благодаря совместным усилиям участников проекта, время транзита из Китая в Европу сократилось, как минимум, в три раза, а через Казахстан вдвое - с 12 до 6 дней. «Мы планируем довести этот показатель до 5 дней к концу этого года», - отметил он.

Также Алихан Смаилов призвал IT-университеты Европы открывать свои филиалы в Казахстане и сообщил, что Казахстан может предложить партнерам из ЕС товары на более $2,3 млрд в год.

Подводя итоги второго экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия», Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметили, что прошедший год стал прорывным в сотрудничестве между Центральной Азией и Европейским союзом.

Поддержка сельских школ

На минувшей неделе вопрос улучшения процесса образования в Казахстане, и особенно внимания сельским школам был на повестке дня Правительства.

Программу по развитию сельских школ разрабатывает Минпросвещения РК, об этом сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев во время посещения школы «Мамания» в Жетысусской области.

Фото: gov.kz

Что нужно сделать для того, чтобы сократить разрыв между сельскими и городскими школами, министр рассказал на конференции «Білімді ұрпақ – білімді ел», организованной фондом «Қазақстан халқына».

О том, что методика NIS показывает результаты в сокращении разрыва между сельскими и городскими школами на этой же конференции сообщил председатель правления автономной организации образования «Назарбаев интеллектуальные школы» Ануар Жангозин. Ведь именно актуальность проблем качества образования в сельских школах стала основной причиной для инициирования в 2020 году АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» проектов для поддержки сельских школ», – отметил Жангозин.

С 18 мая по 5 июля 2023 года в Казахстане будет проходить единое национальное тестирование. Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек посетил центр тестирования и ознакомился ходом проведения ЕНТ. В этом году более 166 тысяч абитуриентов подали 305 тысяч заявлений с учетом двух попыток. Из них 75% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 25% – на русском, 243 человека – на английском языке.

Новшества госслужбы

Среди популярных новостей недели – сообщение о том, что госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса. Об этом в интервью телеканалу Jibek Joly рассказал заместитель председателя Агентства по делам госслужбы РК Азамат Жолманов. Он также сообщил, какие права были даны первым руководителям госорганов по привлечению профессионалов на работу.

О том, что количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят, сообщил председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев.

«Мы внедряем такие механизмы, как определение профессиональных качеств и способностей», - поделился планами председатель Агентства. Также было объявлено, что в Казахстане начинают внедрять онлайн прием на госслужбу.

Заявления Сената

Несколько важных заявлений сделан на минувшей неделе председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев. Он прокомментировал позицию страны касательно соблюдения санкций западных государств в отношении России. «Казахстан не участвует в обходе санкций западных государств», - заявил он.

«Мы не нарушаем санкции западных государств. Мы не дадим использовать территорию нашей страны и компании для обхода санкций. Это четкая позиция Казахстана», - сказал Маулен Ашимбаев.

Ранее председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявляла, что все банки второго уровня, финансовые организации значительно усилии комплаенс процедуры для соблюдения санкций, и Казахстан принимает все меры для того, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор.

По мнению Маулена Ашимбаева, на совместных предприятиях должны работать казахстанские граждане. «Инвесторы при реализации проектов должны использовать, прежде всего, отечественную рабочую силу. Это наша политика и она проводится на протяжении последних лет», - сказал он, добавив, что озвученные вопросы учтены законодательством.

Также спикер Сената считает необходимым отслеживать задолженности казахстанцев перед иностранными учреждениями, так как работа по снижению долговой нагрузки на граждан, которая является одним из приоритетных направлений в работе палаты на законодательном уровне.

Новая карта страны и новые спутники связи

Новую карту Казахстана презентовали в Министерстве цифрового развития Актуализация политической карты РК и тематических карт новых областей связана с тем, что в прошлом году в нашей стране были образованы три новые области: Абайская, Жетысуская и Улытауская.

На вопрос журналистов, во сколько обошлось составление новой карты Казахстана, председатель Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев ответил, что «в целом на составление административной карты Казахстана шести областей и планов-схем областных центров потратилось 56 млн тенге. Если брать отдельно карту Казахстана, то понадобилось 10 млн тенге. В целом из республиканского бюджета потрачено 56 млн тенге».

Казахстан начнет производить собственные спутники связи в партнерстве с французскими лидерами космической промышленности, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин телеканалу «Хабар-24» во время рабочей поездки в Париж. «У нас в Казахстане есть предприятие по сборке спутников. Поэтому, объединив наши производственные возможности с такими лидерами рынка, как Airbus, мы хотим получить свой продукт. Одна из наших главных целей – в результате такой совместной работы создать свой казахстанский спутник, полностью собранный в Казахстане», - отметил министр.

Фото: gov.kz

Спортивные победы недели

В начале недели Президент Касым-Жомарт Токаев принял победителей чемпионата мира по боксу в Ташкенте Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, серебряного призера Дулата Бекбауова, а также членов и тренеров сборной Казахстана по боксу. Глава государства поздравил спортсменов с яркой победой на прошедшем мировом первенстве, которая стала значимым событием для всей страны.

Фото: akorda.kz

Руководству Казахстанской федерации бокса, спортсменам и тренерам были вручены благодарственные письма и почетные грамоты Президента Республики Казахстан.

«Не будет преувеличением сказать, что за поединками внимательно следила вся страна. Взметнувшийся ввысь флаг и звуки нашего гимна воодушевили весь народ. Наши казахские батыры стали чемпионами мира и прославили страну. В этом и заключается величие духа и патриотизм!», - сказал Президент.

Главной новостью недели в спортивном мире Казахстана стала победа Елены Рыбакиной в финале турнира WTA 1000 в Риме. Соперница Елены - украинка Ангелина Калинина (47 WTA) из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной.

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

По информации пресс-службы Федерации тенниса Казахстана, благодаря победе в Риме лидер женской сборной Казахстана заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновлённом женском мировом рейтинге поднимется на четвертую строчку.

Это был четвертый выход в финал нашей соотечественницы в этом сезоне: предыдущие были на Australian Open, в Индиан-Уэллс (титул) и в Майами.

Интересную историю жизни и спортивных достижениях серебряного призера Чемпионата мира по боксу - 2023 Токтарбека Танаткана подготовил корреспондент МИА «Казинформ». Наш соплеменник из Китая оказался единственным призером сборной Китая, блестяще выступил в Ташкенте, одержав верх над известными спортсменами.