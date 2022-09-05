Визит Папы Римского: около трех тысяч паломников ожидают его в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск совершит свой первый визит в Казахстан в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13-14 сентября 2022 года состоится государственный визит Папы Римского Франциска в Казахстан. В рамках визита планируются встреча Понтифика с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым (13 сентября), выступление перед казахстанской общественностью и дипломатическим корпусом (13 сентября, ЦКЗ «Казахстан»), месса (14 сентября, ЭКСПО) и участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий (14-15 сентября)», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на еженедельном брифинге ведомства.

По его словам, Казахстан ожидает около 3000 паломников из разных стран мира.

«Отмечаем, что глава Католической Церкви посетит Казахстан уже во второй раз. Государственный визит Папы Римского Франциска в нашу страну состоится впервые после того, как Папа Иоанн Павел II посетил Казахстан в 2001 году. Это свидетельствует о признании Святым Престолом важной роли Казахстана на мировой арене, в первую очередь, в деле укрепления диалога во имя мира», - сказал А. Смадияров.

Ранее сообщалось, что в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий примут участие более 100 делегаций из 50 стран мира.

Фото:verelq.am







