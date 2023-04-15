Визит лидера Азербайджана, сотрудничество с Южной Кореей, безвизовый режим с Китаем. Что пишут о Казахстане мировые СМИ

АСТАНА, КАЗИНФОРМ – Зарубежные средства массовой информации на этой неделе публиковали статьи о визите лидера Азербайджана в Казахстан, о продолжающемся арбитражном разбирательстве против крупнейших нефтяных компаний, а также о расширении сотрудничества по поставке ключевых полезных ископаемых в Южную Корею. Что ещё писали мировые СМИ о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Trend.az:Азербайджан и Казахстан подписывают документы

Как сообщил Trend.az 10 апреля, по итогам встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Астане состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Фото: akorda.kz

Напомним, что лидеры двух стран подписали протокол о создании Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, меморандумы по работе с диаспорами, МСБ, о научном и культурном сотрудничестве, а также сотрудничестве между НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» и Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ).



Фото: akorda.kz

Caspian News:Азербайджан и Казахстан договорились использовать всю пропускную способность Среднего коридора

В статье, опубликованной в Caspian News 12 апреля, сообщается, что Азербайджан и Казахстан договорились использовать всю пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как Средний коридор, во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан 10 апреля.

«На совместном брифинге для прессы в Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что важно в полной мере использовать потенциал Среднего коридора с Азербайджаном, который является соседом центральноазиатской страны по побережью Каспийского моря», - говорится в статье.

Reuters: Казахстан подает иск в арбитраж на крупнейшие нефтяные компании

Агентство Reuters сообщило 11 апреля со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева, что Казахстан начал арбитражное разбирательство против компаний, разрабатывающих нефтяные месторождения Кашаган и Карачаганак. Министр добавил, что против операторов были поданы судебные иски на 13 миллиардов долларов и 3,5 миллиарда долларов соответственно.

Фото: Reuters



«Я могу только сказать, что эти иски были поданы в интересах народа Казахстана», - сказал Алмасадам Саткалиев во вторник.

ТАСС: Высокопоставленные дипломаты России и Казахстана отмечают важность сотрудничества в регионе Каспийского моря

Российское агентство ТАСС сообщило 11 апреля, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель Премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, находившийся с визитом в Москве, отметили важность многостороннего сотрудничества в районе Каспийского моря.

«Была отмечена важность многостороннего сотрудничества в районе Каспийского моря, которое должно быть независимым от текущей международной ситуации», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Была установлена актуальность последовательной реализации пятисторонних соглашений и инициатив, согласованных странами Каспийского моря», - пишет ТАСС.

Korea JoongAng Daily: Корея и Казахстан активизируют сотрудничество по ключевым проектам в области полезных ископаемых и инфраструктуры

Korea JoongAng Daily, англоязычное издание южнокорейской национальной ежедневной газеты JoongAng, сообщило 14 апреля, что Корея и Казахстан договорились расширить двустороннее сотрудничество по поставке ключевых полезных ископаемых и крупным инфраструктурным проектам, ссылаясь на министерство промышленности Кореи.

Договоренность была достигнута в ходе встречи министра промышленности Кореи Ли Чан Яна и первого заместителя Премьер-министра Казахстана Романа Скляра в Сеуле 14 апреля.

Фото: koreajoongangdaily

Стороны отметили, что Казахстан и Корея сотрудничали в различных инфраструктурных и энергетических проектах, таких как строительство парогазовой установки в городе Шымкенте. Министр Ли призвал корейские фирмы искать новые контракты в энергетическом секторе Казахстана и секторе полезных ископаемых.

People’s Daily: Грузовой поезд Китай-Европа на культурную тематику отправляется из Сианя в Казахстан

11 апреля китайские People's Daily сообщили, что грузовой поезд Китай-Европа с нематериальным культурным наследием отправился из международного порта Сиань в Сиане, провинция Шэньси на северо-западе Китая, в Казахстан.

Фото: Li Zhiqiang





«Произведения нематериального культурного наследия, в том числе раскрашенные шарфы, куклы-тени и работы по вырезанию из бумаги, вместе с рисунками детей в Сиане и письмами, выражающими дружбу, будут распространены среди местных женщин и детей в Северо-Казахстанской области. При запуске поезда для казахстанских студентов, обучающихся в Китае, было проведено мероприятие, где они познакомились с предметами китайского нематериального культурного наследия, включая вышивку, пуговицы с узлом, маски для лица, глиняные статуэтки, теневые куклы, работы по вырезанию из бумаги и саше», - говорится в статье.

Jamestown Foundation, Eurasia Daily Monitor: Казахстан предлагает проект газопровода, соединяющего Россию и Китай

Eurasia Daily Monitor сообщила 12 апреля о предложении Казахстана построить новый международный газопровод, который соединит Россию и Китай через территорию Казахстана.

Фото: jamestown.org

«Новый трубопроводный проект стал насущной необходимостью для доставки ресурсов природного газа в восточные регионы Казахстана. Окончательное решение по проекту должно быть принято к 1 мая. В целом, планируется, что предлагаемый трубопровод станет самым быстрым и кратчайшим способом доставки российского газа в Китай через восточные регионы Казахстана. Однако точные подробности пока не обнародованы», - говорится в статье.

Moldpres: В ближайшее время будет организован молдавско-казахстанский бизнес-форум

В статье, опубликованной 11 апреля государственным информационным агентством Молдовы Moldpres, сообщалось о планах организации двустороннего бизнес-форума, обсуждавшихся в ходе встречи премьер-министра Молдовы Дорина Речана и посла Казахстана в Молдове Алмата Айдарбекова.

Фото: moldpres.md

«Официальные лица оценили существующие отношения между двумя государствами и обсудили использование потенциала экономического сотрудничества», - пишет агентство.

Eurasianet: Китай-Центральная Азия: куда идет «стальной караван верблюдов»

Статья, опубликованная на Eurasianet 11 апреля со ссылкой на посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, посвящена развитию сотрудничества между Центральной Азией и Китаем, в том числе в сфере транспорта и логистики. Что касается Казахстана, в статье отмечается недавнее назначение посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Мурата Мукушева национальным координатором Казахстана по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), встреча посла Чжан Сяо с министром индустрии и развития инфраструктуры Казахстана Маратом Карабаевым и возобновление экспорта пшеницы в Китай на зерновозах.

Фото: gov.cn



Commonspace.eu: Казахстан и Китай введут взаимный безвизовый режим

В статье, опубликованной на Сommonspace.eu 13 апреля, основное внимание уделяется планам Казахстана и Китая по введению взаимного безвизового режима для своих граждан.

«В среду Министерство иностранных дел Казахстана представило на общественное обсуждение проект резолюции о подписании соглашения между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований», - сообщает издание.

Ожидается, что соглашение будет подписано министрами иностранных дел Китая и Казахстана в мае, во время предстоящего государственного визита Президента Касым-Жомарта Токаева в КНР.