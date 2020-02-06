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Визит Госсекретаря США в Казахстан прокомментировал Даурен Абаев

6 Февраля 2020 21:14
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Визит Госсекретаря США в Казахстан прокомментировал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал недавний визит Государственного секретаря США Майка Помпео в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это был очень важный визит. Не будем забывать, что он состоялся в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1, которая проходила в Ташкенте. Думаю, Вашингтон в очередной раз подчеркнул важность нашего региона в своей внешней политике, и это абсолютно нормально», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Он также прокомментировал разные мнения экспертов касательно определенного геополитического плана.

«Знаете, сегодня это непростительно рассуждать категориями биполярной системы международных отношений. Сегодня нет холодной войны, когда действовал принцип «кто не с нами, тот против нас». Почти в те же дни нашу страну посетил новый Премьер-министр России Мишустин. Казахстан выступил с предложением оказать поддержку Китаю в борьбе с коронавирусом. Все это происходит параллельно. Не стоит забывать, что это и есть яркая демонстрация той самой многовекторной политики, которую когда-то внедрил Нурсултан Назарбаев и сегодня продолжает Касым-Жомарт Токаев», - отметил министр.

Напомним, 1-2 февраля Государственный визит США Майк Помпео посетил Казахстан. В ходе визита он встретился с Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

В тот же день он провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, США, Другие государственные органы,
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Акбота Кузекбай

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