Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана – Санат Кушкумбаев

Государственный визит председателя КНР является значимым событием, как для Казахстана, так и для всей Центральной Азии. Это первый зарубежный визит главы Китая после пандемии, что говорит о стратегической значимости Казахстана с одной стороны, и о стране, как о предсказуемом, надежном партнере - с другой.

Стороны ожидают, что будут подписаны документы, которые активизируют совместные усилия. И, несмотря на пандемию, казахстанско-экономические связи были и остаются стабильными. Приезд Си Цзиньпина свидетельствует о сохраняющемся партнерстве, несмотря на глобальные потрясения.

Традиционно китайские инвестиции были в добывающем секторе, сфере нефти и газа, сейчас речь идет о том, чтобы направить их в перерабатывающую промышленность.

Во время своего первого государственного визита в Казахстан Председатель КНР Си Цзиньпин официально выдвинул инициативу совместного строительства экономического пояса «Один пояс - один путь».

Это показывает, насколько значим Казахстан с точки зрения реализации китайских глобальных инициатив. По сути, страна является ключевым звеном глобального транспортного коридора.