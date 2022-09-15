Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана – Санат Кушкумбаев
Стороны ожидают, что будут подписаны документы, которые активизируют совместные усилия. И, несмотря на пандемию, казахстанско-экономические связи были и остаются стабильными. Приезд Си Цзиньпина свидетельствует о сохраняющемся партнерстве, несмотря на глобальные потрясения.
Традиционно китайские инвестиции были в добывающем секторе, сфере нефти и газа, сейчас речь идет о том, чтобы направить их в перерабатывающую промышленность.
Во время своего первого государственного визита в Казахстан Председатель КНР Си Цзиньпин официально выдвинул инициативу совместного строительства экономического пояса «Один пояс - один путь».
Это показывает, насколько значим Казахстан с точки зрения реализации китайских глобальных инициатив. По сути, страна является ключевым звеном глобального транспортного коридора.