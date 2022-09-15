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    12:06, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана – Санат Кушкумбаев

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    Государственный визит председателя КНР является значимым событием, как для Казахстана, так и для всей Центральной Азии. Это первый зарубежный визит главы Китая после пандемии, что говорит о стратегической значимости Казахстана с одной стороны, и о стране, как о предсказуемом, надежном партнере - с другой.

    Стороны ожидают, что будут подписаны документы, которые активизируют совместные усилия. И, несмотря на пандемию, казахстанско-экономические связи были и остаются стабильными. Приезд Си Цзиньпина свидетельствует о сохраняющемся партнерстве, несмотря на глобальные потрясения.

    Традиционно китайские инвестиции были в добывающем секторе, сфере нефти и газа, сейчас речь идет о том, чтобы направить их в перерабатывающую промышленность.

    Во время своего первого государственного визита в Казахстан Председатель КНР Си Цзиньпин официально выдвинул инициативу совместного строительства экономического пояса «Один пояс - один путь».

    Это показывает, насколько значим Казахстан с точки зрения реализации китайских глобальных инициатив. По сути, страна является ключевым звеном глобального транспортного коридора.

    Теги:
    Санат Кушкумбаев Тенденции
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