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    12:24, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана - эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский политолог Санат Кушкумбаев прокомментировал визит в Казахстан Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его мнению, государственный визит Председателя КНР является значимым событием, как для Казахстана, так и для всего Центрально-Азиатского региона.

    Он подчеркнул, что это первый зарубежный визит главы Китая после пандемии. Это показывает стратегическую значимость Казахстана с одной стороны, и говорит о Казахстане, как о предсказуемом, надежном партнере - с другой.

    «Стороны ожидают, что будут подписаны документы, которые активизируют совместные усилия. И несмотря на пандемию, экономические связи были и остаются стабильными», - сказал политолог.

    Также приезд Си Цзиньпина свидетельствует о сохраняющемся партнерстве, несмотря на глобальные потрясения.

    С.Кушкумбаев отметил, что традиционно китайские инвестиции были в добывающем секторе, сфере нефти и газа, сейчас речь идет о том, чтобы направить их в перерабатывающую промышленность.

    Политолог напомнил, что 9 лет назад во время своего первого государственного визита в Казахстан председатель КНР Си Цзиньпин официально выдвинул инициативу совместного строительства экономического пояса «Один пояс - один путь». По словам Саната Кушкумбаев, это показывает, насколько значим Казахстан с точки зрения реализации китайских глобальных инициатив. По сути, страна является ключевым звеном глобального транспортного коридора.


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