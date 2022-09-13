Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский политолог Санат Кушкумбаев прокомментировал визит в Казахстан Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, государственный визит Председателя КНР является значимым событием, как для Казахстана, так и для всего Центрально-Азиатского региона.

Он подчеркнул, что это первый зарубежный визит главы Китая после пандемии. Это показывает стратегическую значимость Казахстана с одной стороны, и говорит о Казахстане, как о предсказуемом, надежном партнере - с другой.

«Стороны ожидают, что будут подписаны документы, которые активизируют совместные усилия. И несмотря на пандемию, экономические связи были и остаются стабильными», - сказал политолог.

Также приезд Си Цзиньпина свидетельствует о сохраняющемся партнерстве, несмотря на глобальные потрясения.

С.Кушкумбаев отметил, что традиционно китайские инвестиции были в добывающем секторе, сфере нефти и газа, сейчас речь идет о том, чтобы направить их в перерабатывающую промышленность.

Политолог напомнил, что 9 лет назад во время своего первого государственного визита в Казахстан председатель КНР Си Цзиньпин официально выдвинул инициативу совместного строительства экономического пояса «Один пояс - один путь». По словам Саната Кушкумбаев, это показывает, насколько значим Казахстан с точки зрения реализации китайских глобальных инициатив. По сути, страна является ключевым звеном глобального транспортного коридора.