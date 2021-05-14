Визит-центры «Есик» и «Берел» планируют построить в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году запланировано строительство визит-центров «Есик» и «Берел». Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории всех ведущих республиканских музеев-заповедников страны ведется работа по строительству визит-центров. В 2020 году завершено строительство визит-центра музея-заповедника «Улытау». В этом году завершится строительство визит-центров «Сауран», «Гаухар ана» и «Ордабасы». Также разрабатывается проектно-сметная документация визитных центров «Есик» и «Берел», строительство которых планируется в 2022 году», - сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Как добавила министр, в мавзолеях Рабии Султан бегим, Есим хана, также во дворце Абильмамбета хана и других исторических объектах проводились реставрационные работы.

Ранее министр сообщила, что историко-культурный комплекс «Жошы-хан» в Улытау планируют открыть в конце июня.