Визит-центр открыли в аэропорту Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В аэропорту Актобе открыли первый визит-центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель проекта Visit Aktobe - развитие внутреннего туризма. Здесь будут оказываться консультационные услуги по туристическим объектам региона.

«В центре будут оказываться консультационные услуги касательно туристских объектов региона. Также здесь будет расположен уголок с брендированной продукцией местных производителей и ремесленников», - рассказал руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Нурхан Тлеумуратов.

Также «Visit Aktobe» - это туристско-информационный центр, в котором каждый желающий сможет получить полную информацию о местных туристических продуктах, достопримечательностях, исторических ценностях региона, мероприятиях, экскурсионных маршрутах и другом.

«У нас сегодня действует 18 туристических маршрутов, есть не менее 100 мест для размещения туристов и более 800 памятников культуры. Обо всем этом будут рассказывать и показывать», - уточнил Нурхан Тлеумуратов.

Аким области Ондасын Уразалин поставил перед коллективом ряд задач и пожелал плодотворной деятельности во благо региона.

«Работайте в тесном сотрудничестве с управлением культуры, поскольку проводится множество мероприятий, которые могут заинтересовать туристов. К примеру, ежегодный международный фестиваль-конкурс «Бакытты бала« с участием Димаша Кудайбергена, также запланированный на следующий год международный фестиваль кочевников. Необходимо информировать о таких мероприятиях приехавших в наш регион гостей», - отметил Ондасын Уразалин.