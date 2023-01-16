Визит «британской комиссии» по делу Жанболата Мамая прокомментировали в МИД

16 Января 2023, 16:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал информацию о том, что в Казахстан приехала британская парламентская комиссия для расследования дела Жанболата Мамая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы слышали, что в Казахстан приехала так называемая британская парламентская комиссия по расследованию дела Жанболата Мамая. Нет никакой официальной комиссии, созданной в парламенте Великобритании. По заверениям британской стороны, эта так называемая комиссия не представляет ни парламент, ни правительство этой страны», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

По его словам, есть собственное расследование, которое проводит частная юридическая компания Биндманнс по заказу группы анонимных граждан Казахстана.

«К расследованию для авторитетности эта компания привлекла трех членов британского парламента, на каких условиях можно выяснить у них самих. Что это за компания и чем она занимается, вы можете сами посмотреть в интернете, вся информация там есть. Мы не понимаем, почему парламентарии ассоциируют себя с псевдо-независимыми комиссиями за деньги сомнительного происхождения. Официальной роли у данной так называемой комиссии не имеется никакой», - отметил спикер.

«Посудите сами: национальный парламент создает некую комиссию, приезжает в суверенное государство, проводит расследование. Укладывается ли это в международно-правовые нормы взаимоотношений между государствами? Ответ очевиден», - добавил Айбек Смадияров.

Как ранее сообщали СМИ, супруга Жанболата Мамая Инга Иманбай проинформировала о том, что в Алматы прибыла комиссия по расследованию январских событий и дела Жанболата Мамая из Великобритании.

Ранее Айбек Смадияров прокомментировал возможное нахождение казахстанцев в трудовом рабстве в Юго-Восточной Азии, известной, как «Золотой треугольник».