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Визит Аскара Мамина в Сан-Франциско: стартапы, венчурный капитал и цифровые технологии
САН-ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочего визита в США посетил город Сан-Франциско и провел встречи с руководством ведущих мировых компаний в области инновационного и цифрового развития, венчурного финансирования и энергетики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Глава Правительства встретился с руководством Центра четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума (ВЭФ) и обсудил с управляющим директором ВЭФ Р. Самансом перспективные направления сотрудничества в сфере регулирования инновационных технологий.
По итогам встречи между Центром четвертой промышленной революции и Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) подписан документ о стратегическом партнерстве в развитии Интернета вещей (IoT), что стало первым шагом к открытию в 2020 году в Казахстане Аффилированного центра ВЭФ по четвертой промышленной революции. Подобные учреждения функционируют в Израиле, Индии, Китае, ОАЭ, Колумбии, ЮАР, США и Японии, содействуя обеспечению системной государственной поддержки развития новейших технологий и инновационных проектов.
Премьер-Министр РК А.Мамин провел переговоры с главой венчурного фонда 500 Startups К.Цай, по итогам которых подписано соглашение о присоединении казахстанского национального института развития – АО QazTechVentures – к V Глобальному фонду 500 Startups.
Документ предусматривает создание совместного Тематического венчурного фонда в РК. Проект придаст импульс развитию венчурного финансирования и инновационного предпринимательства, обеспечив стартап-компании венчурным капиталом.
По итогам переговоров А.Мамина с финансовым директором инвестиционной группы Bright Sphere Investment Group (BSIG) С. Раной между Казахстанским фондом прямых инвестиций (KIDF) и BSIG подписан меморандум о сотрудничестве в создании в 2020 году совместного фонда для финансирования инфраструктурных проектов на территории Казахстана.
Вопросы развития инновационной экосистемы, венчурного капитала и стартап-проектов в Казахстане рассмотрены в ходе беседы А.Мамина с руководством компании Plug and Play, офис которой планируется открыть на площадке Astana Hub.
Глава Правительства на переговорах с главным исполнительным директором компании C3.ai Т.Сибелем обсудил вопросы сотрудничества в использовании искусственного интеллекта в нефтегазовом и других секторах РК.
Во время встречи с президентом транснациональной корпорации Cisco Г. Дидрихом рассмотрена реализация обновленной стратегии сотрудничества в области информационных технологий и достижения целей, закрепленных в государственной программе «Цифровой Казахстан».
В ходе встречи с главным исполнительным директором One Web А. Штекелем рассмотрены перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным Интернетом через спутники связи.
По итогам переговоров управляющий МФЦА К.Келимбетов и глава One Web А.Штекель подписали документ по дальнейшему продвижению проекта.
В беседе с исполнительным вице-президентом корпорации Chevron по разведке и добыче Д. Джонсоном обсуждены вопросы развития проекта будущего расширения, дальнейшего увеличения казахстанского содержания по товарам и услугам на проекте «Тенгизшевроил», а также выработки совместных мер по улучшению социального обеспечения и условий труда казахстанских работников.
В переговорах с президентом компании Valv Technologies К.Хантом рассмотрена возможность открытия в Казахстане завода по производству клапанов и задвижек для нефтегазового сектора. Производимую продукцию планируется использовать в рамках реализации проекта будущего расширения «Тенгизшевроил», а также экспортировать на рынки соседних стран.
А. Мамин провел встречу с основателем школы компьютерного программирования «42» и образовательной компании в сфере IT - Qwasar - К.Ямгнане, с которым обсуждены перспективы сотрудничества в подготовке специалистов для цифровой экономики Казахстана.
Премьер-Министр посетил офис и завод компании Tesla, где в рамках встречи с руководством компании рассмотрены вопросы расширения в Казахстане сети заправочных станций и открытия сервис-центров для электромобилей.
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