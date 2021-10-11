Визит Аскара Мамина в ОАЭ: пул новых совместных проектов превысит $6 млрд

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Объединенные Арабские Эмираты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В г. Абу-Даби Аскар Мамин провел переговоры с заместителем Премьер-Министра, министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном, а также руководством государственных институтов развития и холдингов Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) и других ведущих компаний ОАЭ.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и других сферах. В настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше $3,5 млрд.

По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд.

Основным партнером Казахстана в реализации соглашения станет суверенный фонд Абу-Даби ADQ, широко представленный в таких секторах, как обрабатывающая и добывающая промышленность, АПК, транспорт и логистика, финансы, туризм, медиа и энергетика. Под управлением фонда находятся активы объемом более $175 млрд.

В рамках соглашения АО «Самрук – Қазына» намерено установить стратегическое сотрудничество с ADQ и создать совместный энергетический холдинг для развития возобновляемой и традиционной энергетики. Планируется реализовать совместные проекты по строительству в РК солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 ГВт и др.

Кроме того, АО «Kazyna Capital Management» и ADQ учредят совместный венчурный фонд на $100 млн для финансирования совместных стартап-проектов в сферах IT, финтех, агротех, В2В и В2С, телекоммуникаций, технологий производства продуктов питания, платформенных решений и цифровой трансформации и др. ADQ примет участие в строительстве сети оптово-распределительных центров в РК. Компания также рассматривает возможность реализации ряда крупных проектов в мясном животноводстве, птицеводстве и фруктовом садоводстве Казахстана.

ТОО «СК-Фармация» и компания Rafed будут сотрудничать в развитии фармацевтической промышленности РК. В рамках визита акимат Восточно-Казахстанской области, компании Sembol и Abu Dhabi Fund for Development подписали соглашение о базовых условиях сотрудничества по реализации проекта строительства туристического комплекса «Катон-Карагай» в ВКО РК.

Подписаны меморандумы о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ: а также между МФЦА и Финансовым центром Abu Dhabi Global Market (ADGM) и Биржей Abu Dhabi Securities Exchange (ADX).

Кроме того, в рамках визита почтовые службы Казахстана и ОАЭ осуществили совместный выпуск двух почтовых марок на тему «30 лет Независимости Республики Казахстан. 50 лет образованию Объединенных Арабских Эмиратов». Серия — «Памятные и юбилейные даты».

В Дубае глава Правительства посетил международную выставку «EXPO 2020 Dubai», где ознакомился с национальными павильонами Казахстана, ОАЭ, РФ и др.

В рабочей поездке приняли участие министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, юстиции — Марат Бекетаев, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, председатель правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жаслан Мадиев, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, посол РК в ОАЭ Мадияр Менилбеков, представители деловых кругов РК и др.