Визит Аскара Мамина в ОАЭ: подписаны инвестиционные соглашения на $2,2 млрд

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Абу-Даби провел переговоры с Вице-президентом и Премьер-Министром Объединенных Арабских Эмиратов, эмиром Дубая Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом и заместителем Премьер-Министра, министром по делам Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортно-логистической, агропромышленной, туристической, космической, горно-металлургической, энергетической и других сферах.

Глава Правительства также встретился с капитанами бизнеса ОАЭ – руководством государственного холдинга «Mubadala», компании «Aldar Properties», «ADQ», «Al Dahra Holding», «International Holdings Company» («Royal Group»). По итогам переговоров подписаны 17 межправительственных и коммерческих соглашений между РК и ОАЭ по реализации совместных проектов по строительству птицефабрик и молочно-товарных ферм, производству и переработке фруктов и грибов, сотрудничеству в отраслях ГМК и геологоразведки, созданию Индустриального парка в промышленной зоне г. Экибастуз, туристического комплекса «Катон-Карагай» в Восточно-Казахстанской области, а также открытию в Казахстане производства компонентов к электромобилям.

ОАЭ примут участие в реализации в Карагандинской области проектов по водоснабжению и водоотведению, которые предполагают передачу передовых технологий и последующую локализацию производства в Казахстане.

Для финансирования проектов в АПК Казахстан и ОАЭ учредят совместный фонд с общим капиталом в $100 млн.

На площадке МФЦА будет развиваться сотрудничество в сфере «E-Banking».

Общая сумма инвестиций в экономику РК по указанным проектам составит порядка $2,2 млрд.

Инвестиционные проекты предусматривают создание новых производств с высокой добавленной стоимостью и рентабельностью, а также большим потенциалом спроса как на внутреннем, так и перспективных внешних рынках. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики.

В рамках расширения авиасообщения между двумя странами эмиратский лоукостер «Wizz Air Abu Dhabi» в мае т.г. начнет регулярные пассажирские авиаперевозки по маршрутам «Абу-Даби - Алматы» и «Абу-Даби - Нур-Султан».

А. Мамин возложил цветы к мемориалу героев ОАЭ «Уахат аль-Карама», ознакомился с реализуемыми проектами на территории эко-города «Masdar City» и посетил Университет искусственного интеллекта им. Мухаммеда бен Заида.

В Дубае глава Правительства провел переговоры с руководством Дубайского международного финансового центра (DIFC) и «Инвестиционной корпорации Дубай», в ходе которых обсудил дальнейшие перспективы развития финансово-инвестиционного сотрудничества РК и ОАЭ, в том числе на площадке МФЦА.

В рабочей поездке приняли участие председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, экологии, геологии и природных ресурсов – Магзум Мирзагалиев, юстиции – Марат Бекетаев, акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Карагандинской области – Женис Касымбек, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов, представители деловых кругов РК и др.