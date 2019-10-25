+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 15 °С
USD 388.93 EUR 432.84
RUB 6.09 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Визит Александра Лукашенко в РК: какие документы подписали Казахстан и Беларусь

25 Октября 2019 14:12
Поделиться:
Визит Александра Лукашенко в РК: какие документы подписали Казахстан и Беларусь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках официального визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и членов белорусского Правительства в Казахстан был подписан ряд двусторонних документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстанско-белорусский венчурный фонд появится в Беларуси
Заинтересованы в поставках нефти из Казахстана – Александр Лукашенко Александр Лукашенко возложил цветы к монументу «Отан қорғаушылар» в Нур-Султане Александр Лукашенко возложил цветы к монументу «Отан қорғаушылар»

В частности, Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Президент РБ Александр Лукашенко подписали Совместное заявление.Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев и министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев подписали межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области миграции.Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов и Председатель следственного комитета РБ Иван Носкевич подписали Соглашение о сотрудничестве между ведомствами.Председатель Комитета национальной безопасности РК Карим Масимов и министр иностранных дел РБ Владимир Макей подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел РБ Владимир Макей подписали План сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран.Министр юстиции РК Марат Бекетаев и Председатель государственного комитета по имуществу РБ Андрей Гаев подписали Соглашение по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества.Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев и Председатель Президиума Национальной академии наук РБ Владимир Гусаков подписали Соглашение о сотрудничестве в области обмена данными дистанционного зондирования Земли.








Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Беларусь,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив