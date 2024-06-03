Вывоз мусора, плата за домофон и электроэнергия: что подорожало в Казахстане сильнее всего

Месячная инфляция в мае 2024 года замедлилась и составила 0,4%. Цены на платные услуги повысились на 1%, непродовольственные товары — на 0,5%, а на продовольственные товары — снизились на 0,2%. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на вывоз мусора на 6,1%, плата за домофон — на 3,1%, электроэнергию — на 1,8%. Аренда жилья подорожала на 1,5%, услуги по ремонту жилья — на 1,7%. Цены на услуги стоматологов повысились на 3,3%, санаториев — на 2,1%, парикмахерских и салонов красоты — на 1,4%, общественного питания — на 1,3%, — говорится в сообщении.

Прирост цен в мае был отмечен на бытовые приборы на 1%, одежду и обувь — на 0,9%, текстильные изделия — на 0,7%, товары личного пользования — на 0,6%. Лекарства подорожали на 0,4%.

Из продуктов питания снижение цен наблюдалось на огурцы на 29%, капусту — на 19,1%, помидоры — на 15,4%, перец сладкий — на 5,8%, чеснок — на 5,3%. Яйца подешевели на 9,8%, крупа гречневая — на 3,3%, масло подсолнечное — на 2,1%, крупа перловая — на 1,1%. Повышение цен отмечено на лук репчатый на 28,3%, картофель — на 18%, свеклу — на 15,5%, морковь — на 7%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в городе Астане — 1,2%, самая низкая — в области Улытау, 0,1%. Индекс потребительских цен в г. Шымкенте, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях составил 100%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Атырауской и Западно-Казахстанской областях по 0,4%, непродовольственные товары — в Мангистауской области на 1,2%, платные услуги — в Астане на 2,5%.