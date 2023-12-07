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    22:40, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Вывезти снег с улиц Петропавловска обещают ночью

    уборка снега в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень/Kazinform

    Жителей Петропавловска попросили не оставлять машины вдоль дорог, чтобы не мешать уборке снега, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства на своей странице в социальной сети разместил информацию об уборке и вывозе снега. 

    - Работы будут вестись всю ночь. Убедительная просьба к автовладельцам не оставлять машины вдоль дорог, так как неправильно припаркованные и брошенные автомобили зачастую становятся препятствием для своевременного вывоза снега с проезжих частей, - говорится в сообщении.

    К этой информации пользователи оставили уже массу комментариев с жалобами на плачевное состояние проезжей части, забитые снегом после проезда техники выезды из дворов.

    Ранее мы рассказывали, что Петропавловск погряз в кучах снега, которые коммунальные службы сгребают, складируют и не вывозят. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы Казахстана Регионы ЖКХ Зима
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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