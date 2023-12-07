Вывезти снег с улиц Петропавловска обещают ночью

Жителей Петропавловска попросили не оставлять машины вдоль дорог, чтобы не мешать уборке снега, передает корреспондент агентства Kazinform.

Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства на своей странице в социальной сети разместил информацию об уборке и вывозе снега.

- Работы будут вестись всю ночь. Убедительная просьба к автовладельцам не оставлять машины вдоль дорог, так как неправильно припаркованные и брошенные автомобили зачастую становятся препятствием для своевременного вывоза снега с проезжих частей, - говорится в сообщении.

К этой информации пользователи оставили уже массу комментариев с жалобами на плачевное состояние проезжей части, забитые снегом после проезда техники выезды из дворов.

Ранее мы рассказывали, что Петропавловск погряз в кучах снега, которые коммунальные службы сгребают, складируют и не вывозят.