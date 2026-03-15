Вице-спикер Сената РК Ольга Перепечина приняла участие в референдуме в СКО

На участке № 577, расположенном в детско-юношеской библиотеке имени Габита Мусрепова, зарегистрировано более 1500 человек.

В числе проголосовавших — заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Перепечина.

— Сегодня особенный, очень важный день для нашей страны. Сегодня проводится референдум по новой Конституции Республики Казахстан. Североказахстанцы всегда очень активно принимают участие во всех процессах нашей страны, активно проявляют свою гражданскую позицию. Я реализовала свое конституционное право, пришла на избирательный участок и приняла участие в голосовании. Республиканский референдум — это право каждого человека быть выслушанным и реализовать свое конституционное право во всех политических, экономических и социальных процессах нашей страны, — отметила заместитель председателя Сената Парламента РК Ольга Перепечина.

Всего в Северо-Казахстанской области в списки для голосования включены 364 767 граждан, из них 4145 человек принимают участие в референдуме впервые. В Петропавловске зарегистрировано 157 493 участника, по городу действуют 98 участков референдума. В день голосования по области работают 596 комиссий, а за ходом процедуры следят 657 аккредитованных наблюдателей. Для граждан с особыми физическими потребностями также созданы необходимые условия, включая возможность голосования на дому.