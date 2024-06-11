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    16:06, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

    малави
    Фото: Twitter

    Вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщил, обращаясь к нации, президент Малави Лазарус, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Трансляция его выступления велась на портале time360.

    — Спасатели обнаружили самолет полностью разрушившимся в результате катастрофы, — сказал он. — Вице-президент и все остальные, кто был на борту, погибли.

    Материал представлен ТАСС - информационным партнером Kazinform.

    Теги:
    Авиакатастрофа Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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