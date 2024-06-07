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    10:08, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Экс-вице-президент киностудии «Казахфильм» похитил бутафорский Туркестан

    Вице-президент киностудии «Казахфильм» похитил бутафорский Туркестан
    Фото: кадр из видео

    Бостандыкским районным судом г.Алматы оглашен приговор в отношении бывшего вице-президента АО «Национальная киностудия «Казахфильм» им. Шакена Айманова Жубандыкова С.С. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикор. 

    Он осужден за хищение бутафорской крепости «город Туркестан», построенной по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза в рамках кинопроекта «Кочевник» на берегу Или в Алматинской области путем незаконной реализации, что повлекло ущерб государству.

    Приговором суда Жубандыкову С.С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно.

    Кроме того, проведенной работой по возврату активов земельный участок и крепость возвращены в государственную собственность.

    Приговор в законную силу не вступил.

    Теги:
    Коррупция Хищение Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Казахфильм Алматинская область Алматы Антикор
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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