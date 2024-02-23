Вице-министр экологии проходит свидетелем в рамках расследования Антикора

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев прокомментировал статус вице-министра ведомства в рамках расследования Антикоррупционной службы, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В рамках расследования дела о подготовке казахстанского павильона в Дубай к 28-й Конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата были изъяты документы из его кабинета. На сегодня он проходит как свидетель, — сказал Ерлан Нысанбаев в кулуарах Сената.

Он отметил, что вице-министру пока не предъявлены обвинения.

— Пока нет. Он свидетель. Меры пресечения нет, он сейчас на работе, — отметил министр.

По словам Е. Нысанбаева, решение об увольнении вице-министра пока не принято.

— По итогам следствия примем решение. Пока он выступает как свидетель, насколько я знаю, сотрудничает со следствием, — прокомментировал министр.

Напомним, Антикор ведет расследование в отношении работников Минэкологии и природных ресурсов РК. Как сообщили в Минэкологии и природных ресурсов РК, по результатам внутреннего аудита, проведенного МЭПР РК касательно расходов на проведение 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), руководством министерства материалы были направлены в Антикоррупционную службу. В этой связи, 5 февраля 2024 года следственно-оперативной группой департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Астане была проведена выемка документов в служебном помещении вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Ошурбаева.