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    15:02, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Вице-министр экологии проходит свидетелем в рамках расследования Антикора

    суд
    Фото: Kazinform

    Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев прокомментировал статус вице-министра ведомства в рамках расследования Антикоррупционной службы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В рамках расследования дела о подготовке казахстанского павильона в Дубай к 28-й Конференции сторон рамочной Конвенции ООН об изменении климата были изъяты документы из его кабинета. На сегодня он проходит как свидетель, — сказал Ерлан Нысанбаев в кулуарах Сената.

    Он отметил, что вице-министру пока не предъявлены обвинения.

    — Пока нет. Он свидетель. Меры пресечения нет, он сейчас на работе, — отметил министр.

    По словам Е. Нысанбаева, решение об увольнении вице-министра пока не принято.

    — По итогам следствия примем решение. Пока он выступает как свидетель, насколько я знаю, сотрудничает со следствием, — прокомментировал министр.

    Напомним, Антикор ведет расследование в отношении работников Минэкологии и природных ресурсов РК. Как сообщили в Минэкологии и природных ресурсов РК, по результатам внутреннего аудита, проведенного МЭПР РК касательно расходов на проведение 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-28), руководством министерства материалы были направлены в Антикоррупционную службу. В этой связи, 5 февраля 2024 года следственно-оперативной группой департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по городу Астане была проведена выемка документов в служебном помещении вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан М. Ошурбаева.

    Теги:
    Коррупция Борьба с коррупцией Минэкологии Антикор
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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