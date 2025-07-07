Витилиго все чаще диагностируют среди подростков — врач

Витилиго — это хроническое аутоиммунное кожное заболевание, возникающее вследствие нарушения пигментации кожи и дефицита меланина. Оно проявляется в виде белых пятен на коже и развивается на фоне сбоя в работе иммунной системы.

— Заболевание чаще всего встречается у людей в возрасте от 10 до 35 лет. Как правило, очаги локализуются на руках, ногах, лице, губах, шее, а также в области половых органов. При поражении кожи головы волосы на этом участке становятся седыми. К сожалению, в последнее время витилиго всё чаще выявляется у подростков. Причинами тому служат гормональные и эмоциональные изменения, а также чрезмерное использование мобильных телефонов. Кроме того, высокий риск развития витилиго наблюдается у тех, кто часто болеет инфекционными заболеваниями или страдает железодефицитной анемией и долгое время не получает необходимого лечения. Также в возрастной группе от 45 до 55 лет в организме происходят естественные биологические изменения: у женщин прекращается менструальный цикл, и в эти периоды заболевание диагностируется особенно часто, — рассказала Рауа Каримова.

По словам специалиста, в нашей стране витилиго не включено в категорию заболеваний, подлежащих обязательному учёту (категория D).

Фото из личного архива Рауы Каримовой

— Основные финансовые ресурсы направляются на изучение заболеваний, представляющих угрозу жизни человека, таких как онкологические болезни или сахарный диабет. И в мире, и в Казахстане витилиго не считают серьёзной патологией. Поэтому на его исследование выделяются крайне скромные средства, а в ряде случаев — вообще никакие. Государство не предоставляет бесплатные лекарства для лечения этого заболевания. В нашем диспансере пациенты, внесённые в специальный список, проходят местную терапию в фотокабине с использованием ультрафиолетового облучения и дополнительного лечения. Такой метод также применяется при других кожных заболеваниях, таких как псориаз, атопический дерматит и ряд других, — добавила врач-дерматовенеролог.

Следует отметить, что витилиго не следует путать с проказой, то есть лепрой. Лепра — это инфекционное заболевание, вызванное бактериями и протекающее в хронической форме. В первую очередь оно поражает нервы конечностей, слизистую оболочку носа, верхние дыхательные пути и кожу.

Специалист подчеркнула, что сегодня эта болезнь встречается крайне редко, однако остаётся очень опасным заболеванием, трудноподдающимся лечению.

Фото: Pixabay

— Существующее в народе мнение, будто витилиго или лепра могут появиться из-за употребления в пищу молочных продуктов совместно с рыбой, не соответствует действительности. Это заблуждение не имеет научного обоснования. Важно знать, что витилиго не заразно. В большинстве случаев заболевание имеет наследственный характер. Согласно статистике, у 30-40% заболевших, то есть у одного из трёх пациентов, есть родственники с аналогичной патологией. Родители, как правило, замечают первые признаки болезни у детей летом, после длительного пребывания на солнце. Полное излечение витилиго возможно, но требует длительного времени и комплексного подхода. Прогрессирование болезни можно замедлить, а её проявления — скорректировать с косметической точки зрения. Для этого применяются местные кортикостероидные мази, иммуномодуляторы, фототерапия и лечение ультрафиолетовыми лучами. В редких случаях проводится пересадка кожи, — пояснила Рауа Каримова.

Также врач предостерегла: людям, страдающим витилиго, нежелательно длительное пребывание на солнце.

— По этой причине лучше выходить на улицу в вечернее время, когда солнечная активность значительно снижается. Рекомендую находиться под прямыми солнечными лучами не более 10 минут — за это время кожа не успевает получить ожог. В дневное время необходимо пользоваться солнцезащитными кремами с SPF30 или SPF50. Чтобы избежать обострения болезни, желательно носить головные уборы или пользоваться зонтом, — добавила специалист.

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