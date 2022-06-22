22 Июня 2022 23:00

Витамины не приносят пользы в профилактике сердечных заболеваний или рака

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Новый обзор 84 исследований показал, что витамины и пищевые добавки практически не приносят пользы в профилактике рака или сердечных заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

Независимые эксперты Целевой группы профилактических служб США заявили во вторник, что у них «недостаточно доказательств», чтобы рекомендовать или препятствовать использованию витаминов или добавок для профилактики заболеваний.

В обзоре изучалось влияние популярных добавок, таких как бета-каротин, фолиевая кислота, кальций, магний, селен и цинк, а также поливитамины и витамины A, B, C, D и E.

Новый обзор обнаружил убедительные доказательства того, что витамин Е не предотвращает рак или сердечные заболевания, в то время как бета-каротин связан с повышенным риском рака легких и смерти от сердечных заболеваний. Следовательно, целевая группа рекомендовала не принимать какие-либо добавки для профилактики сердечных заболеваний или рака, ту же рекомендацию она дала в 2014 году.

Эксперты считают, что для среднестатистического здорового взрослого человека нет веских причин начинать принимать пищевые добавки, которые могут оказаться пустой тратой денег. По словам авторов исследования, в 2021 году жители США потратили на пищевые добавки почти $50 млрд.

Эксперты в целом согласны с тем, что вместо приема витаминов или пищевых добавок сбалансированное здоровое питание с высоким содержанием фруктов и овощей и регулярные физические упражнения являются лучшими способами снизить риски развития рака или сердечных заболеваний.

Отчет сопровождался оговорками: «выводы не распространяются на детей, хронически больных людей или лиц с известным дефицитом питательных веществ».

Целевая группа также рекомендовала ежедневную добавку фолиевой кислоты для беременных и планирующих беременность женщин. Также витамины и добавки могут быть полезны для пожилых людей, которым трудно усваивать питательные вещества с пищей.