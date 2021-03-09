Виталий Пустовойтенко о приложении «Ashyq»: Наша цель – запустить сферу услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - IT-архитектор Центра устойчивого развития столицы, заместитель директора ТОО «Digital Innovation & Transformation» Виталий Пустовойтенко в интервью «Курсиву» рассказал о том, как возникла идея разработки приложения «Ashyq», и как долго оно будет действовать на объектах сферы услуг в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

В конце февраля главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление о проведении пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства в городах Нур-Султан, Алматы и Караганда. Приложение работает с помощью QR-кода, который присваивается каждому предприятию сферы услуг – SPA-салону, фитнес-клубу, боулингу, сауне, бассейну либо компьютерному клубу. В свою очередь, посетители этих заведений, наиболее пострадавших в период карантинных ограничений, с помощью мобильного приложения «Ashyq» могут подтвердить для сотрудников заведения статус безопасности с точки зрения нераспространения коронавирусной инфекции.

Система «Ashyq» интегрирована с информационными системами «Единый интеграционный портал ПЦР-исследований» и «Центр контроля COVID-19 Министерства здравоохранения РК». Она дает возможность при авторизации пользователя по его ИИН выдавать информацию о регистрации в качестве лица, сдавшего положительный тест либо контактного с больным коронавирусом. После этого Ashyq реагирует на запрос выдачей статуса соответствующего цвета: красный – посетитель зарегистрирован в базе как сдавший положительный тест и не завершивший период лечения, желтый – человек является контактным с больным коронавирусом, синий – информации о положительном тесте в системе нет, зеленый – посетитель недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.

В тех случаях, когда у посетителей не установлено приложение «Ashyq» на смартфоне, сотрудники заведения могут установить их статус по ИИН. Таким образом, система позволяет на входе в заведения с большим количеством людей отсеивать больных коронавирусом и контактных с ними лиц. Это снижает угрозу распространения заболеваемости и позволяет полноценно заработать предприятиям сферы услуг. При этом обязательства бизнеса по использованию этой системы будут сняты, как только угроза распространения коронавируса исчезнет.

- Виталий Васильевич, как возникла идея приложения «Ashyq»?

- Я с 2019 года являюсь членом регионального совета региональной Палаты предпринимателей «Атамекен» по Нур-Султану, руководителем комитета «Услуги и цифровизация». В прошлом году, когда власти вынуждены были пойти на карантинные ограничения по коронавирусу, в работе неоднократно сталкивался с обращениями предпринимателей, пострадавших от экономических последствий карантина. Мы искали возможность помочь и бизнесу, и населению: очевидно было, что для перезапуска деятельности сфере услуг был необходим цифровой инструмент, который позволит моментально подтверждать статус посетителя – и либо допускать его к обслуживанию в тех же ресторанах и кафе, либо давать мотивированный отказ в доступе в помещение.

В 2020 году наша команда в короткие сроки запустила ряд цифровых решений в Нур-Султане и регионах: мы разработали системы контроля нахождения на домашнем карантине больных COVID-19 и контактных, подачи заявок на получение пропуска для перемещения за пределы города или региона и систему подачи и рассмотрения заявок на получение компенсации по коммунальным услугам. То есть у нас уже был опыт выстраивания системы, которая интегрирует данные из нескольких источников. Поэтому, когда представилась возможность помочь большему числу наших граждан, мы с удовольствием взялись за разработку этого мобильного приложения, используя те же принципы построения.

- Насколько затратно для бизнеса «влиться» в систему «Ashyq», и как долго она будет использоваться?

- Затраты по использованию приложения сведены к минимуму: достаточно получить QR-код на портале InfoKazakhstan.kz, распечатать его и осуществлять контроль посетителей. Вернее, получать надо как минимум два QR-кода: для входа и выхода, а если у заведения несколько входов, то для каждого входа формируется отдельный QR-код. Тут надо понимать, что посетители должны регистрироваться не только на входе, но и на выходе, поскольку у каждого заведения сферы услуг есть ограничение по количеству посетителей, одновременно находящихся в здании. И если вы отметились при входе в кафе, но не отметились при выходе, система продолжает считать, что вы внутри помещения. Потом к хозяевам кафе, в котором разрешено находиться, скажем, не более 30 человек одновременно, могут возникнуть вопросы, если система будет показывать одновременное нахождение там более сотни человек.

Тем не менее столичный бизнес, который еще до пилотного проекта использовал это приложение, очень хорошо его воспринял, поскольку Ashyq дает реальную возможность обезопасить посетителей от коронавирусной инфекции, а самое главное – предоставляет сфере услуг возможность работать по условиям «зеленой» зоны, когда регион находится в «красной» или «желтой», то есть практически без ограничений. Наконец, система позволила просто перезапустить многие предприятия малого и среднего бизнеса, которые ранее не могли работать либо работали в условиях жестких ограничений.

Мы уже около месяца используем приложение в столице, и за это время больших сложностей не возникало, нареканий от предпринимателей не поступало. Наоборот, многие из тех, кто относился к системе настороженно, признают ее удобство. Но хочу отметить: после исчезновения угрозы распространения коронавируса приложение будет снято с публикации. То есть как только исчезнет потребность в ограничениях, мы выведем из оборота и инструмент контроля за соблюдением ограничений.

- Ashyq в просторечье прозвали «светофором» из-за цветовой гаммы, которая присваивается прошедшим сканирование посетителям объекта бизнеса. Расскажите подробно, как работает приложение.

- Всё просто: посетитель заведения скачивает на мобильный телефон приложение «Ashyq», регистрируется в приложении с помощью номера телефона и далее при посещении объекта сканирует QR-код для входа в заведение. По ранее введенному ИИН посетителя ведется проверка запроса в интегрированной базе данных ПЦР-тестов Министерства здравоохранения РК. Если у посетителя имеется положительный ПЦР-тест на коронавирус, то на телефоне будет отображен ответ на запрос красным цветом. Если посетитель является контактным, то ответ отобразится желтым цветом. Если имеется отрицательный тест на КВИ сроком не более 3 дней, то отобразится зеленый цвет. Во всех остальных случаях система покажет синий пропуск, что говорит об отсутствии информации о посетителе в базе данных. Обладатели синего и зеленого статусов имеют возможность попасть в помещение, посетители с красным и желтым статусом – нет.

Здесь важно понимать, что основное предназначение данного приложения – дать бизнесу, сконцентрированному в сфере услуг, инструмент обеспечения безопасности работы. Я скажу больше: в результате проведения пилота приложение способствовало снятию ограничений с некоторых видов бизнеса. Ну, и посетители заведений сферы услуг чувствуют себя безопаснее, тем более что с начала работы Ashyq были выявлены случаи, когда в заведение пытались пройти посетители с положительным результатом ПЦР-тестирования – и такие случаи пресекали на входе. Приложение существенно снижает опасность заражения: по оценке специалистов, один человек с положительным статусом может заразить до 100 человек. Исключив такую возможность, мы, с одной стороны, даем возможность бизнесу осуществлять детальность, а с другой – уменьшаем распространение коронавируса.

Но наличие приложения, разумеется, не освобождает объекты бизнеса от соблюдения всех мер предосторожности – обеспечения дистанцирования посетителей, масочного режима, проветривания помещений.

- В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности неоднократно подчеркивали, что система «Ashyq» является полностью отечественной разработкой. Это действительно так? И есть ли в планах разработчика внедрение каких-то других приложений?

- Да, действительно, решение полностью отечественное, оно было создано командой ТОО «Digital Innovation & Transformation». Приложение удалось запустить в короткие сроки благодаря имеющимся собственным наработкам в области цифровизации и построения «умных» городов».

Сама компания работает в направлениях Smart City и Smart University, здесь ею разработано несколько приложений, ведется их внедрение в городах и вузах Казахстана. В частности, приложения Smart City предоставляют возможность жителям и гостям городов получать более 100 услуг и сервисов, среди которых имеются и ряд медицинских – запись на прием к врачу, поиск лекарств, подача жалобы, проверка медицинских документов. Это приложение внедрено более чем в восьми городах Казахстана, а наши приложения в направлении Smart University позволяют студентам казахстанских вузов получать более 60 сервисов, дистанционно сдавать экзамены и зачеты и следить за успеваемостью. Так что мы занимаемся не только и не столько Ashyq...