Виталий Пухкало: В скиатлоне «классику» легче бежалось

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский лыжник Виталий Пухкало финишировал 25-м на Олимпийских играх-2022 в индивидуальной гонке на 15 километров классическим ходом. В интервью Olympic.kz он оценил свое выступление, передает МИА «Казинформ».

«Гонка для меня прошла тяжеловато. В скиатлоне «классику» легче бежалось. Но старался, боролся так, как мог на данный момент. Погода сегодня была отличной. Ветра особо не было, тепло. Очень комфортно. В такие условия хорошо и легко бежать. Трасса сама по себе твердая. Но в лыжне словно мука, из-за чего лыжи особо не едут. Но бежали, старались», - прокомментировал Пухкало.





Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана