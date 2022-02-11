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Виталий Пухкало: В скиатлоне «классику» легче бежалось
11 Февраля 2022 15:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский лыжник Виталий Пухкало финишировал 25-м на Олимпийских играх-2022 в индивидуальной гонке на 15 километров классическим ходом. В интервью Olympic.kz он оценил свое выступление, передает МИА «Казинформ».
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«Гонка для меня прошла тяжеловато. В скиатлоне «классику» легче бежалось. Но старался, боролся так, как мог на данный момент. Погода сегодня была отличной. Ветра особо не было, тепло. Очень комфортно. В такие условия хорошо и легко бежать. Трасса сама по себе твердая. Но в лыжне словно мука, из-за чего лыжи особо не едут. Но бежали, старались», - прокомментировал Пухкало.
Фото: Владислав Семенов, пресс-служба НОК Казахстана
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