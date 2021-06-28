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    21:38, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Виталий Худяков завоевал еще одну золотую медаль чемпионата Казахстана по плаванию на открытой воде

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    В Капшагае проходит чемпионат Казахстана по плаванию на открытой воде. 27 июня, состоялись соревнования на дистанции 5 километров, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    У мужчин вновь победу праздновал Виталий Худяков, квалифицировавшийся на Олимпийские игры. Днем ранее он стал лучшим на дистанции 500 метров.

    Вторым на финише был Лев Черепанов, а третьим – Галымжан Балабек.

    В женских соревнованиях золотую медаль завоевала Мария Федотова. Третье место у Дианы Тасжановой. Бронзовую награду завоевала Милана Болдырева.


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