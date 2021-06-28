Виталий Худяков завоевал еще одну золотую медаль чемпионата Казахстана по плаванию на открытой воде

В Капшагае проходит чемпионат Казахстана по плаванию на открытой воде. 27 июня, состоялись соревнования на дистанции 5 километров, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

У мужчин вновь победу праздновал Виталий Худяков, квалифицировавшийся на Олимпийские игры. Днем ранее он стал лучшим на дистанции 500 метров.

Вторым на финише был Лев Черепанов, а третьим – Галымжан Балабек.

В женских соревнованиях золотую медаль завоевала Мария Федотова. Третье место у Дианы Тасжановой. Бронзовую награду завоевала Милана Болдырева.