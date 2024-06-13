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    21:07, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили лидеры Казахстана и Кореи

    выставка
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку «Ұлы дала алтыны» («Золото Великой степи»), организованную в фойе Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева.

    акорда
    Фото: Акорда

    Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие «Золотого человека», найденного при раскопках Иссыкского кургана. 

    шаңырақ
    Фото: Акорда
    акорда
    Фото: Акорда
    Теги:
    Культура Акорда Театр
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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