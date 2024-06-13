Выставку «Ұлы дала алтыны» посетили лидеры Казахстана и Кореи

Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кореи, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Акорды.

Перед началом мероприятия лидеры двух стран посетили выставку «Ұлы дала алтыны» («Золото Великой степи»), организованную в фойе Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева.

Фото: Акорда

Президентам были представлены исторические артефакты из золота. Главными экспонатами выставки стали реконструированные одежда и оружие «Золотого человека», найденного при раскопках Иссыкского кургана.

Фото: Акорда