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    10:45, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Выставку ко Дню единства народа Казахстана открыли в Президентском центре РК

    Выставку ко Дню единства народа Казахстана открыли в Президентском центре РК
    Фото: Президентский центр РК

    Тематическая выставка ко Дню единства народа Казахстана открылась в Президентском центре РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу центра.

    С 24 апреля 2024 года в Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан организована временная фондовая выставка «Казахстан: гармония народа», посвященная Дню единства народа Казахстана.

    18 октября 1995 года Указом Президента Республики Казахстан 1 мая объявлен Днем единства народа Казахстана. Во всех регионах страны этот день отмечается как всенародный праздник, пропагандирующий мир и единство, праздник дружбы и согласия всех этносов.

    Казахстан, ставший общим домом многих национальностей, идет по пути мира и согласия, показывая пример всему миру. Необъятная казахская степь сегодня является родиной для представителей более 130 национальностей.

    Выставку ко Дню единства народа Казахстана открыли в Президентском центре РК
    Фото: Президентский центр РК

    Цель выставки - демонстрация достижений казахстанской модели межнационального согласия и межкультурного диалога посредством музейных экспонатов из фондов Президентского центра.

    Представленные на выставке уникальные предметы раскрывают исторические взаимоотношения разных этносов Республики Казахстан, их сотрудничество и культурное становление.

    Выставку ко Дню единства народа Казахстана открыли в Президентском центре РК
    Фото: Президентский центр РК

    Таджикский настенный ковер – сюзане, туркменская национальная папаха или расшитый цветами русский народный рушник. Через подобные экспонаты посетители могут поближе познакомиться с историей национальной одежды, посуды, ковров, туркменского, узбекского, азербайджанского, белорусского, русского, корейского и других народов.

    Всего на выставке представлено более 200 музейных предметов Президентского центра из коллекций одежды, ковров и войлочных изделий, мягкого инвентаря, сувенирных изделий, посуды, произведений изобразительного искусства и предметов материальной культуры.

    Выставка продлится до 10 мая 2024 года.

    Выставку ко Дню единства народа Казахстана открыли в Президентском центре РК
    Фото: Президентский центр РК
    Выставку ко Дню единства народа Казахстана открыли в Президентском центре РК
    Фото: Президентский центр РК

     

    Теги:
    Культура День единства народа Казахстана УДП Выставка Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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