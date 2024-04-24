Выставку ко Дню единства народа Казахстана открыли в Президентском центре РК

Тематическая выставка ко Дню единства народа Казахстана открылась в Президентском центре РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу центра.

С 24 апреля 2024 года в Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан организована временная фондовая выставка «Казахстан: гармония народа», посвященная Дню единства народа Казахстана.

18 октября 1995 года Указом Президента Республики Казахстан 1 мая объявлен Днем единства народа Казахстана. Во всех регионах страны этот день отмечается как всенародный праздник, пропагандирующий мир и единство, праздник дружбы и согласия всех этносов.

Казахстан, ставший общим домом многих национальностей, идет по пути мира и согласия, показывая пример всему миру. Необъятная казахская степь сегодня является родиной для представителей более 130 национальностей.

Фото: Президентский центр РК

Цель выставки - демонстрация достижений казахстанской модели межнационального согласия и межкультурного диалога посредством музейных экспонатов из фондов Президентского центра.

Представленные на выставке уникальные предметы раскрывают исторические взаимоотношения разных этносов Республики Казахстан, их сотрудничество и культурное становление.

Фото: Президентский центр РК

Таджикский настенный ковер – сюзане, туркменская национальная папаха или расшитый цветами русский народный рушник. Через подобные экспонаты посетители могут поближе познакомиться с историей национальной одежды, посуды, ковров, туркменского, узбекского, азербайджанского, белорусского, русского, корейского и других народов.

Всего на выставке представлено более 200 музейных предметов Президентского центра из коллекций одежды, ковров и войлочных изделий, мягкого инвентаря, сувенирных изделий, посуды, произведений изобразительного искусства и предметов материальной культуры.

Выставка продлится до 10 мая 2024 года.

Фото: Президентский центр РК