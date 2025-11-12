РУ
    Выставка, посвященная национальной валюте Казахстана, прошла в Турции

    В Анкаре состоялась выставка, приуроченная ко Дню национальной валюты Казахстана, который отмечается 15 ноября. Мероприятие, посвященное казахстанским памятным банкнотам и монетам, впервые была организована в Турции, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Фото: МИД РК

    Участие приняли начальник отдела Монетного двора Турции при Министерстве казначейства и финансов Турции Яшар Чукур, заместитель руководителя отдела по связям с Тюркским миром правящей Партии справедливости и развития Джемиле Кынаджы Баран, турецкие коллекционеры, представители казахской диаспоры в Анкаре и студенты. На встрече многие эксперты отметили схожесть технологий чеканки монет в тюркских странах.

    Яшар Чукур отметил, что монеты, изготовленные в Казахстане, близки и культуре Турции.

    — У вас изображены религиозные символы, государственные деятели, географические регионы, ученые. У нас то же самое. Сходства есть и в технологии чеканки. Способы производства идентичны. Отличаются лишь орнаменты. Сегодняшние монеты через 100, 200, 500 лет приобретут особую ценность, — заявил представитель Монетного двора Турции.

    Джемиле Кынаджы Баран в своем выступлении подчеркнула особую роль денег в истории тюркских народов, отметив, что название «теңге» (тенге) происходит от средневековых тюркских серебряных монет «денге» или «танга».

    Гости в ходе мероприятия смогли насладиться исполнением национальных кюев студентами и отведать блюда казахской кухни.

    Ранее мы писали о том, что цифровой тенге официально получит статус нацвалюты в Казахстане. 

