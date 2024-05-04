Высшая аудиторская палата провела проверку в НИШ, ФСМС, налоговой и таможенной системах РК

Во 2-м квартале 2024 года Высшая аудиторская палата РК завершит проверку в сферах транспорта, налогового и таможенного администрирования, в части отчетности республиканского бюджета, а также по отдельным вопросам образования и здравоохранения, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Так, по поручению Главы государства проведен аудит бюджетов за 2022-2023 годы в областях Абай, Жетісу, Ұлытау и Алматинской области.

Кроме того, будет дана оценка деятельности НАО «Фонд социального медицинского страхования» и Ревизионной комиссии по городу Алматы.

Наряду с этим ВАП РК завершает аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» за 2019-2023 годы. В частности, в ходе аудита проанализировано влияние НИШ на развитие системы среднего образования республики.

Во 2-м квартале также завершен основной этап аудиторского мероприятия в сфере обращения лекарств и медицинских изделий. По итогам будет дана оценка эффективности регулирования ценообразования, развития отечественной фармацевтической промышленности, а также процедур закупок единого дистрибьютера ТОО «СК-Фармация».

В рамках государственного аудита налогового и таможенного администрирования за 2023 год планируется оценить результативность мер по снижению расхождений в «зеркальной статистике» с Китаем, эффективность автоматизированного камерального контроля по КПН, полноту мер по увеличению налоговых поступлений в госбюджет и т.д. Итоги аудиторских мероприятий и соответствующие предписания Высшей аудиторской палаты будут представлены Главе государства.