Высокопатогенный птичий грипп выявлен у антарктических альбатросов и тюленей

Исследователи выяснили, что среди тюленей, поморников и альбатросов, обитающих на Фольклендских островах и в Южной Георгии, начали распространяться высокопатогенные формы птичьего гриппа H5N1. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Его вспышки могут негативно повлиять на популяции птиц и животных Антарктики, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале Nature Communications.

- Мы открываем все больше свидетельств того, что вирус H5N1 проник в хрупкие популяции птиц и животных субантарктического и антарктического региона. Спровоцированные ими вспышки инфекции уже вызвали эпизоды массовой гибели южных морских слонов и морских котиков, однако пока нет свидетельств того, что этот патоген эволюционирует в сторону повышенной заразности для млекопитающих и людей, - говорится в исследовании.

Открытие совершила группа эпидемиологов и экологов под руководством Джо Джеймса, заместителя главы Международной лаборатории по изучению птичьего гриппа Продовольственной организации ООН и Всемирной организации по охране здоровья животных, при изучении состояния популяций 14 видов птиц и двух видов млекопитающих, обитающих на территории Фольклендских островов и Южной Георгии.

Интерес ученых к состоянию популяций этих птиц и животных был связан с тем, что в октябре прошлого года экологи зафиксировали сразу несколько случаев массовой гибели пингвинов, чаек, южных морских слонов, поморников и некоторых других представителей приполярной фауны. Исследователи предположили, что эти эпизоды были связаны с проникновением высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 (HPAIV) в экосистемы Антарктики, следы наличия которого были выявлены в марте этого года среди некоторых видов пингвинов.

Руководствуясь подобными соображениями, ученые собрали образцы мокроты у шести десятков птиц и ластоногих млекопитающих, обитающих на Фольклендских островах и у берегов Южной Георгии, и проверили их на следы присутствия вирусных частиц и антител к HPAIV. Оказалось, что вирус уже проник и на те, и на другие острова и присутствовал в организме почти всех изученных поморников и чаек, а также у половины чернобровых альбатросов, морских слонов и морских котиков.

Последующий анализ структуры его генома показал, что пока вирус не приобрел мутаций, которые позволили бы ему активно передаваться от животных и птиц к человеку, а также внутри популяций ластоногих млекопитающих. Тем не менее, связанные с ним эпизоды массовой гибели морских слонов и котиков говорят о необходимости наблюдений за распространением вируса, а также за возможным занесением новых штаммов HPAIV из Южной Америки, откуда птичий грипп предположительно проник в приполярные регионы, подытожили ученые.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.