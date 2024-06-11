Высокий износ медоборудования признала глава Минздрава РК
Несмотря на уровень оснащенности медицинской техникой — 80%, по республике остается высоким износ оборудования. Об этом заявила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Несмотря на уровень оснащенности медицинской техникой по Республике — более 80%, остается высоким износ оборудования, что сказывается на качестве оказываемой медицинской помощи. В системе здравоохранения с учетом всех ведомств трудится более 270 тысяч медицинских работников, из которых более 80 тысяч врачи, сохраняется дефицит терапевтов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, — сказала Акмарал Альназарова.
Все это, по словам главы Минздрава, свидетельствует о наличии пробелов, главным образом, в системе планирования инфраструктуры здравоохранения и требует системных мер по следующим направлениям:
- совершенствование институциональной базы и внедрение стандартизированных повозрастных нормативов потребления стационарной помощи;
- совершенствование системы оснащения объектов инфраструктуры современным оборудованием и технологиями;
- совершенствование системы прогнозирования обеспеченности кадровыми ресурсами с учетом потребности практического здравоохранения, а также унификация мер социальной поддержки, оказываемой МИО.