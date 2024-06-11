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    12:09, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Высокий износ медоборудования признала глава Минздрава РК

    Высокий износ медоборудования признала глава Минздрава РК
    Фото: freepik.com

    Несмотря на уровень оснащенности медицинской техникой — 80%, по республике остается высоким износ оборудования. Об этом заявила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Несмотря на уровень оснащенности медицинской техникой по Республике — более 80%, остается высоким износ оборудования, что сказывается на качестве оказываемой медицинской помощи. В системе здравоохранения с учетом всех ведомств трудится более 270 тысяч медицинских работников, из которых более 80 тысяч врачи, сохраняется дефицит терапевтов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, — сказала Акмарал Альназарова.

    Все это, по словам главы Минздрава, свидетельствует о наличии пробелов, главным образом, в системе планирования инфраструктуры здравоохранения и требует системных мер по следующим направлениям:

    1. совершенствование институциональной базы и внедрение стандартизированных повозрастных нормативов потребления стационарной помощи;
    2. совершенствование системы оснащения объектов инфраструктуры современным оборудованием и технологиями;
    3. совершенствование системы прогнозирования обеспеченности кадровыми ресурсами с учетом потребности практического здравоохранения, а также унификация мер социальной поддержки, оказываемой МИО.
    Теги:
    Правительство Здравоохранение Регионы Инфраструктурные проекты Больницы Врачи Минздрав РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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