Ежегодно перед отопительным сезоном жители Карагандинской области сталкиваются с дефицитом угля. Заблаговременный закуп не по карману многим карагандинцам. Кроме того, жители жалуются не только на высокие цены, которые далеки от заявленных, но и на качество. О том, почему в угольном регионе сложилась такая ситуация, и какие меры нужно предпринять для того, чтобы сделать твердое топливо доступным и качественным для населения — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Уголь на вес золота

Казахстан находится в топ-10 стран по добыче угля. Высоких показателей страна добивается в том числе благодаря Карагандинской области. Однако, несмотря на то, что город буквально «стоит» на огромных залежах угля, каждую осень население ощущает его дефицит. По крайней мере население с печным отоплением, которые к осени закупаются твердым топливом.

Как сообщили в управлении промышленности региона, грядущей зимой для коммунально-бытовых нужд и для населения в Карагандинской области планируется отгрузить 6 млн тонн угля. В данный момент регион собрал только 25% необходимого запаса. Поставляют уголь две шахты и 10 разрезов, включая «Шубарколь Комир», «Молодежный», «Кузнецкий». В области функционируют 54 точки продаж твердого топлива. И, как выяснилось, большинство из них реализуют уголь шубаркольского разреза. Практически 80% используемого жителями частных домов с печным отоплением угля приходится именно на этот разрез.

По закону угольный разрез должен реализовать свою продукцию через биржу. Однако, биржа MTS и клиринговая компания, которая занимается осуществелением торгов проводит данную процедуру недобросовестно. Их незаконную деятельность даже прокомментировали в АЗРК. Но конкретных мер никто еще не предпринял. Биржа по сей день ведет деятельность и работает с «Шубарколь комиром». В результате все это приводит к сезонному удорожанию твердого топлива, сетуют операторы по поставке угля населению.

— Поскольку «Шубарколь комир» — самый востребованный среди населения, расскажем о ситуации с ним. Весь объем угля они выставляют через биржу на торги. Я являюсь региональным угольным оператором, у нас свой ж/д тупик, своя техника, и мы уже на протяжении 5 лет занимаемся этой деятельностью. Мы аккредитовались на бирже МТS в секции «уголь» как дилеры для того, чтобы самостоятельно представлять свои интересы. И вот тут и начались проблемы у нас на бирже МТS и с клиринговым центром. Блокируют не только нас, очень многих дилеров региональных угольных операторов. Дело в том, что АО «Шубарколь комир» через биржу продают уголь только аффилированным компаниям. Даже Министерство промышленности открыто заявило об этой проблеме. Основная проблема того угольного ажиотажа, который происходит из года в год, в том, что уголь приобретают только те компании, которых аффилирует «Шубарколь комир». Всем остальным компаниям уголь не дают, — говорит руководитель ТОО »TRADEEXPORTKZ» Магомед Аушев.

По его словам, это способствует формированию монополии на рынке угля. В свою очередь, отсутствие конкурентной среды негативно влияет и на цены, и на качество угля. Несмотря на то, что в регионе больше 50 операторов, реализующих твердое топливо, подавляющее большинство из них не могут получит шубаркольский уголь. Поэтому возмущений со стороны простых потребителей в пик сезона продаж не убавляется. Что касается других видов угля, например, Майкуба, Сат комир, Кузнецкий, с ними, по его данным, проблем нет.

В среднем по Караганде в этом году уголь отпускается по 14 700 тенге за тонну. Однако, на деле ближе к отопительному сезону эта цена переваливает 20-25 тысяч тенге. При этом, жители региона читают, что качество отпускаемого твердого топлива оставляет желать лучшего.

— Я каждый год покупаю 6-7 тонн угля на зиму. Это еще у меня дом не большой. И то, к концу сезона иногда приходится докупать. Недавно я читал, что акимат просит жителей заранее закупать уголь. Ну, во-первых, мы все лето копим пенсию. Потому что разом не можем себе позволить закупать уголь. Везде пишут, что уголь за тонну стоит 15 000 тенге. Где они такие цены берут? У нас уголь на вес золота, особенно осенью. Я вот в прошлом году брал по 23 тысячи за тонну. Вот и считайте. Больше 200 тысяч тенге надо. А с нашей пенсией приходится копить по 3-4 месяца. А еще ведь обидно, когда покупаешь уголь, а он почти наполовину из шлама состоит, который не горит и не греет (Шлам — тонко измельченное сырье или отходы при инженерной разработке горного продукта, составляющие пылевые и мельчайшие его части, получаемые специально в различных размалывающих аппаратах или в виде осадка при промывке какого-либо рудного материала — прим. ред.). И кому что докажешь потом? Когда я перед покупкой начинаю это говорить, водители возмущаются «бери или уходи». А ведь еще приходится ждать. У них какая-то очередь всегда, — сказал житель Караганды Алексей Матвеев.

Как решить проблему?

Недавно состоялось межведомственное совещание под председательством руководителя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова с участием министра финансов Мади Такиева и председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова. На совещании были обсуждены вопросы взаимодействия по недопущению сезонного удорожания и дефицита твердого топлива для населения. Будут проверять угледобывающие предприятия. А также, возможно, и биржи, осуществляющие торги. Но на это уйдет время, а сезон продаж уже начался.

Операторы — реализаторы угля для населения считают, что нужно создать конкурентную среду. Для этого твердое топливо из разрезов должно распределяться по операторам равномерно.

— Торги идут, они проходят ежемесячно. Однако весь объем угля, так же, как и в предыдущие года, уходит в одни и те же руки. В данный момент ситуация пока не меняется. Министерство промышленности и АЗРК знают об этой проблеме. Но у них, по их словам, не хватает определенных полномочий, чтобы решить эту проблему коренным образом. Тогда бы проблема с углем для населения была решена. Уголь бы плавно распределялся между региональными операторами, не было бы никаких очередей, а население вовремя получало бы свой уголь. Когда создается конкурентная среда, это положительно влияет и на ценовую политику, и на качество товара, — подчеркнул Магомед Аушев.

Что же касается качества, то, по его словам, в этом вопросе важно участие самих потребителей. Как было сказано выше, некоторые поставщики угля зачастую смешивают качественное твердое топливо со шламом. Чтобы искоренить таких недобросовестных продавцов и перекупщиков, потребителям нужно требовать с них чек, где указан БИН той фирмы, которая продала уголь. Затем следует фотографировать номера машин, водителей и уголь, который они выгрузили. Все это в виде доказательств можно будет предоставить в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Карагандинской области (подобный департамент должен быть во всех регионах) по номеру +7 (7212) 30-32-10.

Более точный алгоритм действии при столкновении с недобросовестными реализаторами разработали в управлении промышленности. Ниже мы предоставляем схему.