Высокие штрафы за нарушения в области охраны окружающей среды предлагают ввести в Кыргызстане

В Кыргызстане в целях улучшения экологической ситуации и обеспечения более эффективного контроля за соблюдением экологических стандартов и сохранения природных ресурсов предлагают ужесточить штрафные санкции за нарушения в области охраны окружающей среды. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР вынесло на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Поправки предусматривают значительное увеличение штрафов за уклонение от прохождения или невыполнение требований государственной экологической экспертизы, нарушение правил выполнения фитосанитарных мер и контроля, нарушение порядка использования территорий и объектов природно-заповедного фонда, нарушение законодательства в сфере пользования недрами, нарушение правил проведения работ по геологическому изучению недр, нарушение правил распределения воды, забора поверхностной воды и правил водопользования, нарушение порядка проведения интродукции и акклиматизации дикорастущих видов растений, уничтожение полезной для леса фауны, нарушение правил лесовосстановления, нарушение порядка закупки и реализации сырья дикорастущих растений, нарушение правил, касающихся взрывчатых материалов и другие.

Законопроектом вводятся новые штрафные санкции за следующее:

нарушение экологических требований при хранении (размещении), транспортировке, использовании, обезвреживании и захоронении токсичных промышленных отходов и отходов производства и потребления - на физлиц 75 расчетных показателей (7,5 тысяч сомов), на юрлиц - 170 расчетных показателей (17 тысяч сомов);

нарушение правил по радиационной безопасности - на физлиц 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов), на юрлиц - 280 расчетных показателей (28 тысяч сомов);

нарушение порядка осуществления сбросов сточных вод в окружающую среду - на физлиц 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов), на юрлиц – 280 расчетных показателей (28 тысяч сомов);

нарушение сроков сдачи рекультивированных земель и земель, вновь освоенных взамен отведенных - на физлиц 75 расчетных показателей (7,5 тысяч сомов), на юрлиц - 280 расчетных показателей (28 тысяч сомов);

непредставление, сокрытие или искажение информации о состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов, а также об источниках и объемах ее загрязнения, сокрытие фактов о размещении отходов, сверхнормативных сбросах и выбросах загрязняющих веществ или искажение информации об авариях с вредными экологическими последствиями и уровне загрязнения окружающей природной среды - 280 расчетных показателей (28 тысяч сомов);

выброс (сброс) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов, физическое и иное вредное воздействие на природную среду без разрешения - на физлиц 55 расчетных показателей (5,5 тысяч сомов), на юрлиц – 280 расчетных показателей (28 тысяч сомов);

нарушение правил эксплуатации или неиспользование очистных сооружений, устройств и установок природоохранного назначения, повлекшее их повреждение и неудовлетворительное функционирование, сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, загрязнение окружающей природной среды - на юрлиц в размере 280 расчетных показателей (28 тысяч сомов);

пользование природными ресурсами без специального разрешения или невнесение платежей за сбросы, выбросы, загрязняющих веществ, размещение отходов, пользование ресурсами животного и растительного мира, кроме лицензии (на право водопользования), без разрешения госорганов охраны окружающей среды или после истечения установленных сроков пользования в случаях, когда получение разрешения необходимо в соответствии с законодательством КР - на физлиц в размере 55 расчетных показателей (5,5 тысяч сомов), на юрлиц – 280 расчетных показателей (28 тысяч сомов);

самовольное пользование водопользователем поверхностных и подземных вод без соответствующей заявки на поставку воды и контракта с поставщиком воды –на физлиц 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов), на юрлиц – 290 расчетных показателей (29 тысяч сомов);

превышения объема водопользования водопользователем от разрешенного объема поставщика воды - на физлиц 75 расчетных показателей (7,5 тысяч сомов), на юридических лиц – 230 расчетных показателей (23 тысячи сомов).

Разработчики законопроекта считают, что повышение штрафов будет служить предупреждением для потенциальных нарушителей, а введение высоких штрафов стимулировать предприятия и организации к соблюдению экологических норм и правил, что в свою очередь приведет к сокращению загрязнения окружающей среды.