Высокая пожарная опасность: штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану

1 июня западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Днем на западе, севере области — пыльная буря. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, западе, севере области — чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 1 июня ожидается гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на юге, северо-востоке области — сильная жара 40 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В Алматинской области 1 июня ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер западный, днем порывы 15 м/с. 1–3 июня в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, севере области — чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на востоке, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на севере области — высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере области Абай ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юго-западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем — град. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе, севере, юге области 15-18 м/с.

В Актюбинской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-18 м/с. Днем на юге, востоке области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге, севере области сохранится высокая, на юго-востоке, западе области — чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза, на востоке области — град. Ночью и утром на севере области — туман. На западе области сохранятся высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью 1 июня на юге, днем на западе, юге, востоке ожидается гроза. Днем на юге, востоке области — град. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, юге Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, в пустынных и предгорных районах области — чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 1 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане — высокая пожарная опасность.

1 июня днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается гроза. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре сохранится высокая пожарная опасность.

1 июня ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем ожидаются гроза, град.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо- восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области — чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Днем на западе, юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге области — чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане 1 июня днем ожидается гроза.