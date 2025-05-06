Высокая пожарная опасность: штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на юге области порывы 15 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется, на севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается высокая пожарная опасность.

На востоке, юге, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На западе, юге, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере Атырауской области ожидаются сильный дождь, град, ночью гроза, днем на юге, севере, востоке области гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный ночью при грозе 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На западе области — туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на северо-востоке области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Актау утром и днем ожидаются гроза, туман.

Днем на западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Актобе — ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе и севере Костанайской области ожидаются грозы. Ветер юго-западный, днем ​​на западе и севере региона порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, днем на западе, юге ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный на востоке, в центре, в горных районах области 15-20, днем 6-го, сутки 7–8 мая порывы 23-28 м/с. 6–8 мая на западе, севере, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области, в Таразе, ожидается северо-восточный ветер днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер северо-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается высокая пожарная опасность.

В Астане ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.