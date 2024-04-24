Высокая пожарная опасность ожидается в двух регионах РК

Какая погода будет 24 апреля в Казахстане на брифинге в СЦК рассказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Алины Исмагуловой, на большую часть территории Казахстана будут оказывать влияние южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами. На юго-востоке — с выпадением града. По республике усилится ветер. На юго-западе, юго-востоке — с пыльной бурей. На юге, юго-востоке — шквалистый ветер. Лишь на северо-востоке, востоке, страны сохраняется погода без осадков.