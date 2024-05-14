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    07:12, 14 Май 2024 | GMT +6

    Высокая пожарная опасность ожидается в большинстве регионов Казахстана

    солнце
    Фото: pixabay.com

    Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, смещаясь через территорию РК, вызовут дожди с грозами, на севере, в центре – сильные дожди, град. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируют усиление ветра, на севере, в центре — шквалистый ветер, на юге — пыльная буря.

    Ночью на севере Костанайской, на севере Актюбинской, на западе Северо-Казахстанской на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса.

    На западе, юге Карагандинской, в центре области Улытау, на юге области Абай, Костанайской областей, на северо-западе Атырауской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Казалинском районе Кызылординской области, на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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