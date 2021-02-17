Вишневская стала 25-й в гонке чемпионата мира

ПОКЛЮКА. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке состоялась женская индивидуальная гонка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Золото» завоевала чешская биатлонистка Маркета Давидова. Второй результат — у шведки Ханны Эберг. Третьей стала Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии.

У биатлонисток Казахстана лучшей стала Галина Вишневская, финишировавшая 25-й. Елизавета Бельченко завершила гонку 45-й, Людмила Ахатова — 76-й.1. Маркета Давидова (Чехия) — 42:27.7 (0+0+0+0)2. Ханна Эберг (Швеция) — +27.9 (0+0+1+0)3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +1:04.0 (0+1+0+0)25. Галина Вишневская (Казахстан) — +3:33.1 (0+0+0+0)45. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +5:03.8 (1+0+1+0)76. Людмила Ахатова (Казахстан) — +7:52.2 (1+1+1+0).







