РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:13, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Вишневская стала 25-й в гонке чемпионата мира

    None
    None
    ПОКЛЮКА. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке состоялась женская индивидуальная гонка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Золото» завоевала чешская биатлонистка Маркета Давидова. Второй результат — у шведки Ханны Эберг. Третьей стала Ингрид Ландмарк Тандреволд из Норвегии.

    У биатлонисток Казахстана лучшей стала Галина Вишневская, финишировавшая 25-й. Елизавета Бельченко завершила гонку 45-й, Людмила Ахатова — 76-й.

    Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)
    Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км. Четыре огневых рубежа
    1. Маркета Давидова (Чехия) — 42:27.7 (0+0+0+0)
    2. Ханна Эберг (Швеция) — +27.9 (0+0+1+0)
    3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — +1:04.0 (0+1+0+0)
    25. Галина Вишневская (Казахстан) — +3:33.1 (0+0+0+0)
    45. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +5:03.8 (1+0+1+0)
    76. Людмила Ахатова (Казахстан) — +7:52.2 (1+1+1+0).




    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:16
    Пресечена деятельность финансовой пирамиды в Акмолинской области
    Сегодня, 12:15
    Подозреваемых по делу об изнасиловании семилетнего мальчика в элитной школе Алматы пока нет - МВД
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!