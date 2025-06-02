Вышки связи разрешат ставить без согласия жильцов в Казахстане

Соответствующие изменения предусмотрены в проекте закона, разработанном Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Документ размещен на портале для публичного обсуждения, которое продлится до 4 июня.

Согласно проекту, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не смогут отказывать в установке телекоммуникационного оборудования, если у оператора есть санитарно-эпидемиологическое заключение.

— Собственникам объектов кондоминиума здания, сооружения, квартир и нежилых помещений либо их доверенным лицам запрещается отказывать в установке телекоммуникационного оборудования на объектах кондоминиума здания, сооружения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, — говорится в документе.

При этом жильцы обязаны на равных условиях предоставлять доступ к крышам и другим площадям операторам связи для обеспечения качественной связи.

Процедура предполагает, что оператор сначала обращается к уполномоченному представителю жильцов: председателю ОСИ, кооператива или товарищества. Последний в течение 15 рабочих дней должен предоставить ответ с условиями размещения оборудования и последующего заключения договора на безвозмездной основе.