РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:14, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    Вышки связи разрешат ставить без согласия жильцов в Казахстане

    В Казахстане операторы связи смогут размещать антенны сотовой связи на крышах многоквартирных домов без получения согласия жильцов, передает агентство Kazinform.

    Связь, интернет, вышка
    Фото: freepik

    Соответствующие изменения предусмотрены в проекте закона, разработанном Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

    Документ размещен на портале для публичного обсуждения, которое продлится до 4 июня. 

    Согласно проекту, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не смогут отказывать в установке телекоммуникационного оборудования, если у оператора есть санитарно-эпидемиологическое заключение.

    — Собственникам объектов кондоминиума здания, сооружения, квартир и нежилых помещений либо их доверенным лицам запрещается отказывать в установке телекоммуникационного оборудования на объектах кондоминиума здания, сооружения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, — говорится в документе.

    При этом жильцы обязаны на равных условиях предоставлять доступ к крышам и другим площадям операторам связи для обеспечения качественной связи.

    Процедура предполагает, что оператор сначала обращается к уполномоченному представителю жильцов: председателю ОСИ, кооператива или товарищества. Последний в течение 15 рабочих дней должен предоставить ответ с условиями размещения оборудования и последующего заключения договора на безвозмездной основе.

    Теги:
    МЦРИАП Связь, ТВ, IT
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают