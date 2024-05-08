Вышел видеоклип на новую песню в исполнении Ансамбля Национальной гвардии РК

Ко Дню защитника Отечества состоялась презентация нового произведения в программе «1001 ночь» телеканала Qazaqstan, передает агентство Kazinform

Новая песня называется «Ержүрек қазақ». Текст песни написал Азамат Нурмуханов, в качестве композитора выступил Нурлыбек Аманов. Стоит отметить, что на впервые опубликованную песню снято видео подразделением видеостудии информационно-издательского отдела Национальной гвардии МВД РК.

Фото: Национальная гвардия РК

Таким образом, новое произведение стало отличным подарком для казахстанцев в честь 7 мая — Дня защитника Отечества и 9 мая — Дня Победы.

Фото: Национальная гвардия РК