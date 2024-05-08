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    09:20, 08 Май 2024 | GMT +6

    Вышел видеоклип на новую песню в исполнении Ансамбля Национальной гвардии РК

    Вышел видеоклип на новую песню в исполнении Ансамбля Национальной гвардии РК
    Фото: Национальная гвардия РК

    Ко Дню защитника Отечества состоялась презентация нового произведения в программе «1001 ночь» телеканала Qazaqstan, передает агентство Kazinform

    Новая песня называется «Ержүрек қазақ». Текст песни написал Азамат Нурмуханов, в качестве композитора выступил Нурлыбек Аманов. Стоит отметить, что на впервые опубликованную песню снято видео подразделением видеостудии информационно-издательского отдела Национальной гвардии МВД РК. 

    Вышел видеоклип на новую песню в исполнении Ансамбля Национальной гвардии РК
    Фото: Национальная гвардия РК

    Таким образом, новое произведение стало отличным подарком для казахстанцев в честь 7 мая — Дня защитника Отечества и 9 мая — Дня Победы.

    Вышел видеоклип на новую песню в исполнении Ансамбля Национальной гвардии РК
    Фото: Национальная гвардия РК
    Вышел видеоклип на новую песню в исполнении Ансамбля Национальной гвардии РК
    Фото: Национальная гвардия РК
    Теги:
    Культура Праздник Нацгвардия Музыка
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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