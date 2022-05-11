Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане
11 Мая 2022 12:48

Висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане мужчина спас соседскую девочку, висевшую на балконе восьмого этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 мая в 10:21 поступило сообщение о том, что по улице Улы Дала, 27/1 висит ребенок. На место вызова оперативно направлены подразделения ДЧС города Нур-Султана в составе 7 человек личного состава и 2 единиц техники. К моменту прибытия установлено, что ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа, спас мужчина, проживающий этажом ниже», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

Девочка 2019 года рождения. В момент происшествия ее родители были дома, однако в ту самую секунду рядом с ребенком никого не оказалось. Сабит Шонтакбаев, проживающий на седьмом этаже, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды буквально поймал девочку.

«За проявленную смелость, мужество и героизм мужчина будет представлен к награде», - проинформировали в столичном ДЧС.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Около 13 человек задержаны за нападение на полицейских в городе Шу
Расследуется факт избиения сотрудника департамента экономических расследований Шымкента
Провести анализ состояния теплоэнергетики просят мажилисмены
Селевым потоком унесло двух человек в Узбекистане
В казармах осуществляется видеонаблюдение - Минобороны об отношениях солдат в армии
Конфликт мужчин закончился стрельбой в Алматы
Подтопление семи домов и 25 улиц произошло из-за дождей в Атырау
Шымкентские пожарные спасли двоих детей
Популярное
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Аким Тараза навестил 96-летнего ветерана-фронтовика
Больше месячной нормы осадков выпало за сутки в Атырау
Уникальные военные экспонаты хранятся в центральном государственном музее РК
Министр здравоохранения обсудила с турецкой фармкомпанией совместные проекты в РК
Узбекская гимнастка готовится к своей девятой Олимпиаде
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 мая
Глава государства посетил мавзолей Ататюрка
Вертолет привлечен к поискам пропавшего человека в Атырауской области
Подъем уровня воды в реках Туркестанской и Жамбылской областей ожидается 10 и 11 мая
Теннисист Денис Евсеев удачно стартовал на домашнем турнире в Шымкенте
Выражаю поддержку проводимым масштабным реформам в Казахстане – Президент Эрдоган
Робота-медика и беспилотный автомобиль создали победители олимпиады в Караганде
Шымкентские пожарные спасли двоих детей
Архив