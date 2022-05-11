11 Мая 2022 12:48

Висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане мужчина спас соседскую девочку, висевшую на балконе восьмого этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 мая в 10:21 поступило сообщение о том, что по улице Улы Дала, 27/1 висит ребенок. На место вызова оперативно направлены подразделения ДЧС города Нур-Султана в составе 7 человек личного состава и 2 единиц техники. К моменту прибытия установлено, что ребенка, висящего на карнизе балкона восьмого этажа, спас мужчина, проживающий этажом ниже», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

Девочка 2019 года рождения. В момент происшествия ее родители были дома, однако в ту самую секунду рядом с ребенком никого не оказалось. Сабит Шонтакбаев, проживающий на седьмом этаже, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и в считанные секунды буквально поймал девочку.

«За проявленную смелость, мужество и героизм мужчина будет представлен к награде», - проинформировали в столичном ДЧС.