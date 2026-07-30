Visa сокращает тысячи рабочих мест

Американская транснациональная компания Visa объявила о планах сократить 7% сотрудников, или около 2600 рабочих мест, в рамках повышения эффективности работы платежной системы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business .

Ожидается, что сокращения коснутся в первую очередь технологических и продуктовых команд, поскольку искусственный интеллект (ИИ) меняет рабочие процессы.

Генеральный директор Visa Райан Макинерни сообщил, что Visa должна продолжать совершенствовать свою работу, чтобы использовать возможности для роста и опережать изменения в отрасли, при этом ключевую роль в этом процессе играет развитие ИИ.

Хотя ИИ помог сократить количество повторяющихся задач и ускорить разработку продуктов, это не было единственной причиной сокращения штата. Visa объявила о сокращении штата примерно через полгода после того, как ее ближайший конкурент сделал аналогичный шаг.

Ранее в этом году компания Mastercard объявила о планах уволить 4% сотрудников по всему миру, сославшись на необходимость перераспределить корпоративные инвестиции в пользу других областей. Финтех-компания Block в феврале также заявила, что сократит почти половину своего штата, то есть около 4000 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Великобритания разработает альтернативу американским Visa и Mastercard.